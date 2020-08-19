Минский психиатр Дмитрий Щигельский описал расстройства психики Александра Лукашенко

По его мнению, Александр Лукашенко имеет признаки параноидального и ряда других психиатрических расстройств личности на протяжении многих лет. Стоит отметить, что расстройства психики Лукашенко врач описал в объемной работе еще в 2001 году.

Об этом Дмитрий Щигельский рассказал в интервью для Радио Свободы.

По мнению специалиста, диагнозы, поставленные им Лукашенко 19 лет назад, стали очевидными во время продолжающегося сейчас политического кризиса в Беларуси.

"Анализ личности Лукашенко обнаруживает ряд признаков, характерных как для параноидного, так и для диссоциального расстройств личности при наличии стержневой сверхценной идеи собственной значимости, аффективной логики, склонности объяснять события в мире исходя из "заговорщицких" намерений без достаточных на то оснований, подозрительности, равнодушия к чувствам других людей, склонности к манипулированию ими, низкой толерантности к фрустрации и низкого порога агрессивного поведения, включая насилие, неспособности к переживанию вины и извлечению пользы из неблагоприятного опыта", – заявлял психиатр в своей работе.

Психиатр отметил, что в последние дни психические проблемы Лукашенко увидели все.

"Всё приобрело настолько гротескный, очевидный даже для неспециалиста характер, что сейчас это стало общим местом", – сказал Щигельский.

Напомним, Лукашенко срочно связался с Путиным, армию привели в боевую готовность.

Как сообщала Politeka, Лукашенко набросился на своих оппонентов, полились оскорбления.

Также Politeka писала, что Лукашенко разразился угрозами в сторону работников завода.