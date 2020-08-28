Самый мощный за последние 160 лет ураган обрушился на американский штат Луизиана
Больше всего от нашествия урагана «Лаура» накануне, 27 августа, пострадала юго-западная часть штата, передает Politeka.net со ссылкой на иноСМИ.
По информации журналистов, первым удар на себя принял город Кэмерон в штате Луизиана — скорость ветра достигала 240 километров в час. В последний раз стихия такой мощности обрушивалась на штат в 1856 году.
Ураган, которому присвоена четвертая категория, принес и шторм. Так, уровень воды в Мексиканском заливе резко поднялся. По прогнозам метеорологов, он может вырасти до шести метров.
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Ранее штормовое предупреждение объявили для жителей устья реки Миссисипи и прибрежных районов двух штатов. Также власти Техаса и Луизианы предписали 585 тысячам местных жителей эвакуироваться.
Стихия повредила около полумиллиона домов и обесточила их. Ураган также спровоцировал пожар на местном химическом заводе.
Не обошлось и без жертв. На утро следующего дня стало известно о шести погибших в возрасте от 14 до 68 лет. Два человека погибли в округе Калкасье, по одному человеку в округах Джексон, Аллен, Вернон и Акадия.
Очевидцы публикуют в соцсетях кадры разгула урагана, а также его последствия: затопленные улицы и разрушенные до основания здания.
Журналисты уже сравнили «Лауру» с ураганом «Катрина», который в 2005 году вызвал в Луизиане масштабное наводнение. Тогда ему была присвоена пятая категория в тот момент, когда он был над Мексиканским заливом, однако в момент удара по территории штата его мощность снизилась до третьего уровня.
До своего прибытия в США ураган «Лаура» прошел через Доминиканскую республику, Кубу, Пуэрто-Рико, Гаити. Там в результате стихийного бедствия несколько человек погибли.
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