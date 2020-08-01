Стихия разошлась не на шутку!

Суббота выдалась богатой на экстремальные природные явления для украинцев, которые отправились отдыхать на юг страны

Так, в курортном поселке Затока в Одесской области очевидцы наблюдали настоящий ураган на море. Соответствующее видео опубликовали в соцсетях очевидцы, передает Politeka.net.

В кадре мужчина демонстрирует ураган, который поднимается над морем. В следующую секунду сильный ветер и морские волны устроили на побережье настоящий армагедон.

«За нами надвигается большая туча... Короче, у нас жесть. Прогноз случился - все началось... Видимость нулевая», – комментирует автор.

Чем закончился разгул стихии на побережье, не сообщается.

Отметим, что немногим ранее свидетелями жуткого, но красивого зрелища стали отдыхающие в курортном поселке Кирилловка.

Небо над популярным украинским курортом затянули тяжелые серые тучи, предвещая мощную грозу или настоящий ураган. Грозовой фронт многокиллометровой волной надвигался на Кирилловку, из него постоянно били электрические разряды молний. Зрелище порядком напугало очевидцев, но в итоге погода успокоилась и подарила только необычный вид. Отмечается, что ни капли дождя не упало с грозовых туч.

Отметим, что шторм бушевал в Кирилловке и двумя днями ранее. Он достиг нескольких пляжных зон и сметал всем на своем пути. Стихия била ключом настолько сильно, что сносило зонты, а порывы ветра достигали 30 м/с.

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