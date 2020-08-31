Младшему сыну Александра Лукашенко, Николаю, исполнилось 16 лет, и по этому случаю СМИ опубликовали ряд неизвестных ранее фактов о нем

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Obozrevatel.

В свои юные годы Николай уже стал персоной, которую активно обсуждают в интернете, он - герой множества мемов и предмет воздыхания огромного количества девушек на постсоветском пространстве. Несмотря на то, что Николай практически всегда на виду и часто сопровождает Александра Лукашенко на светских мероприятиях, вокруг его жизни есть много тайн.

Впервые о младшем внебрачном сыне Александре Лукашенко заговорили еще в конце 2004 года, через несколько месяцев после его рождения. Однако настоящий ажиотаж вокруг него возник в 2008 году - тогда трехлетний Николай появился на публике вместе с президентом-отцом. Они вместе посетили субботник на стройплощадке стадиона "Минск-арена".

После появления на одном из хоккейных матчей в компании отца в 2018 году Николай произвел настоящий фурор, так как из ранее неприметного мальчика в 14 лет он превратился в привлекательного и эффектного юношу.

Его сравнивали с молодым Леонардо Ди Каприо и называли "копией принца Уильяма".

После дебютного выхода в свет в 2008 году Коля постоянно находится "под прицелом" телекамер. Отец-президент берет его с собой повсюду, включая зарубежные поездки и официальные визиты на самом высоком уровне. В свои 16 лет парень уже встречался с Бараком Обамой, Владимиром Путиным и Си Цзиньпином, двумя Папами римскими, Уго Чавесом, шейхом Заидом аль-Нахайяном и многими другими политическими лидерами мирового уровня.

Александр Лукашенко довольно долго скрывал место учебы сына, не обсуждал его хобби и интересы с публикой. Единственное, что он не скрывал - умственные способности парня. Александр Лукашенко неоднократно называл Николая "уникальным человеком", а также хвастался, что его сын владеет несколькими иностранными языками, в том числе китайским, увлекается музыкой и хоккеем.

В свои 16 лет у Коли Лукашенко нет личных страниц в соцсетях, потому что отец запрещает ему заводить аккаунты и свободно общаться со сверстниками.

О сложном характере Николая уже давно ходят настоящие легенды. Ранее СМИ сообщали, что как-то он прокусил руку стюардессе за то, что она не позволила ему закрыть дверь в самолет. Разозлившись, мальчик начал ей угрожать и заявил: "Когда я стану министром, то тебя расстреляю".

Александр Лукашенко также рассказывал, что в детстве его младший сын был очень ревнивым и требовал к себе повышенного внимания.

"Он ревнивый. Сядет на колени и спрашивает: "Я у тебя один сын?". Говорю: "Как же один, а Дима, Витя?''. Он в ответ: "Что ты мне о них рассказываешь, они уже взрослые". Это он мне часто говорит из ревности. Хотя у них хорошие отношения", - заверяет Лукашенко.

В последнее время Николай Лукашенко несколько стал предметом насмешек в сети. В частности, пользователи, которые ранее были восхищены его внешностью, критиковали парня за его стиль и подражание отцу.

Например, во время провластного митинга в Минске Колю Лукашенко подняли на смех в соцсетях из-за его внешнего вида. Парень пришел на мероприятие в строгом черном костюме и солнцезащитных очках, поэтому его сравнили с охранником.

Также в соцсети появилось видео, на котором Александр Лукашенко с 15-летним сыном Николаем прибывают в резиденцию президента Беларуси с автоматами и в бронежилетах на вертолете.

В соцсети высмеяли белорусского президента и начали создавать мемы по этому поводу.

Как известно, Александр Лукашенко - отец трех сыновей. Двое из них - от первого брака, а третий, Николай, став внебрачным сыном белорусского лидера. Со своей супругой Александр Лукашенко давно не живет, хотя официально они не в разводе. В интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону Лукашенко рассказывал, что сохранил очень теплые отношения с бывшей супругой Галиной. Также он поделился, что они были вместе со школьной скамьи, а ее мама, теща Лукашенко, была для него как родная, потому ему тяжело далось пережить ее смерть.

По данным СМИ, мать Николая Лукашенко - Ирина Абельская, которая была личным врачом белорусского лидера. Известно, что у Абельской есть вилла в элитном районе Минска Дрозды, где живут в основном представители власти и люди, которые тесно связаные с Александром Лукашенко.

Напомним, Тихановская рассказала, как будет договариваться с Лукашенко.

Также Politeka писала, что Лукашенко сделал первое заявление после восстания белорусов.