Российский режиссер Никита Михалков сделал странное заявление о протестах в Беларуси

В частности, он усомнился в масштабах акций протестов в Беларуси и заявил, что на фотографии искусственно добавляли людей, используя компьютерную графику.

Такое мнение он высказал в эфире своей авторской программы "БесогонTV".

На видео Михалков показал снимки с митингов и обратил внимание на якобы просветы между людьми, объяснив их "дорисовкой с помощью компьютерной графики".

"Это я вам говорю как профессионал, вы можете мне поверить. Посмотрите на фотографию, какое море людей. Теперь обратите внимание на просвет у первый рядов, между друг другом и между ногами. Не может быть, чтобы там было такое количество людей, а давало бы такой просвет. Там должно быть все забито вторым, третим, пятым рядом внизу. Это чистая абсолютно компьютерная графика", – заявил он.

Михалков также добавил, что не верит в результаты голосования, согласно которым Александр Лукашенко, занимающий пост белорусского президента с 1994 года, получил 80% голосов на выборах.

"А зачем ну уж такая фальшь? Чтобы показать, что за тебя голосует больше, чем за президента России на 1%?" – спросил режиссер.

Также ранее сообщалось, что Никита Михалков сделал скандальное заявление о Крыме. Так, он заявил, что аннексированный Крым "заслужил считаться Россией испокон веков".

Напомним, скандальный Михалков упрекнул "неблагодарных" украинцев.

Как сообщала Politeka, очумевший Михалков собрался силой "вернуть украинцев", безумие на пределе.

Также Politeka писала, что скандальный Михалков "предрек" Украине пугающее будущее.