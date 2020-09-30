Военное противостояние между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе разгорается все сильнее

Так, в Минобороны Азербайджана сообщили об уничтожении нескольких танков «Т-72» в Нагорном Карабахе, опубликовав видео в подтверждение, передает Politeka.net.

По информации СМИ, для этого использовались дроны-камикадзе Sky Striker, купленные Азербайджаном у Израиля.

Также в оборонном ведомстве показали уничтожение двух танков в Тонашене и удар по машине с резервистами армянской армии. После мощного взрыва вокруг разбомбленного автомобиля на видео можно увидеть более десятка военных, которые лежат на земле.

Как сообщает «Диалог.UA», после того, как 2-й батальон 7-го горнострелкового полка 10-й горнострелковой дивизии 1-й общевойсковой армии Армении подвергся обстрелу и понес большие потери, военные запросили подкрепление.

В результате командование отправило на помощь резервные силы, которые и были уничтожены подразделениями азербайджанской армии. Сколько точно людей погибло, не уточняется. Также ничего неизвестно о количестве раненых.

Тем временем в Госдуме уверяют, что Россия не станет вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе, даже если Турция будет активно поддерживать Азербайджан.

Об этом заявил депутат Госдумы РФ Александр Шерин.

Выступая в рамках эфира "Медиагруппа Патриот", российский политик сказал, что Турция является членом НАТО, и это первая причина, по которой Россия не станет вмешиваться в конфликт в Нагорном Карабахе. Кроме того, по его словам, Россия не может использовать дипломатический потенциал на этом этапе.

Напомним, эксперт объяснил, как эскалация в Нагорном Карабахе отразится на Донбассе.

Как сообщала Politeka, Турция и Азербайджан нанесли колоссальный ущерб экономике РФ, детали.

Также Politeka писала, что Азербайджан и Армения сообщили о потере более 700 военных, видео боев.