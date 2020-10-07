В сети появилось видео, как жители поселков в Нагорном Карабахе встречают азербайджанских военных

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, в интернете появились кадры, как встречают военных армии Азербайджана армяне, проживающие в селах Нагорного Карабаха.

Журналисты из Баку стали свидетелями встречи армянской женщины и двух солдат Азербайджана во время освобождения села.

На обнародованных кадрах можно увидеть, как солдаты спросили у женщины, является ли она армянкой и местной. Общались между собой они на русском языке. Женщина рассказала, что приехала из Армении, где живут ее родственники, однако на данный момент проживает именно здесь. Она представилась солдатам и сообщила, что работает в местном магазине продавцом. Женщина крайне приветливо отреагировала на слова военных о том, что они - азербайджанские солдаты.

"Добро пожаловать к себе домой", - ответила женщина.

Как известно, за территорию Нагорного Карабаха между Арменией и Азербайджаном идут споры уже в течение 30 лет. Месяц назад, 7 сентября, началась эскалация конфликта, и между военными продолжаются бои.

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