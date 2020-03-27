Во вторник, 24 марта, российский президент Владимир Путин побывал в больнице московского поселка Коммунарка

В сети распространилось видео о том, как глава государства постил карантинный центр по коронавирусу, пишет Politeka.net. Для того, чтобы обезопасить себя от недуга гарант надел ярко-желтый защитный костюм и респиратор.

В результате в соцсети была спровоцирована волна шуток в интернете. В частности, художник Сергей Елкин опубликовал карикатуру, на которой изобразил человека с утинными ластами и ярко-желтом костюме, как у Путина.

Более чем за сутки пост собрал больше 2000 лайков и много комментариев.

"А уточка то прихрамывает!", "Гений", "Я уточка! Я в луже!" (с)", "Обещал со всеми в Рай, а сам съ**лся на Валдай?» Но у нас есть фото, клеветникам в назидание, Сейчас он в Кремле ведет заседание!", "Асисяй?", "только мутировал", "Скажите, когда уйдёт эта зараза? - Ну, теперь видимо только в 2036-ом году...", "кря-кря", "Почему на уточке нет логотипа Навального?:)", "Утка хромает?", "Ципа- дрипа-лимпомпони! Помните такую считалку?", "Хромая желтая утка", "Уточкин 2", "Непонятно, она хромая? )))", "Я ждал это...", "пошел рейтинг поднимать, убогий", "а на фото, спереди хвост торчал)", " Нарисуйте его в жёлтой смирительной рубашке. Этого жёлтого лилиПута", "Как же это здорово!))", - написали пользователи сети.

Напомним, стоит отметить, что пользователи сети усомнились в том, что в Коммунарке был настоящий Путин: днем ранее появилась информация, что хозяин Кремля вместе с семьей решили самоизолироваться в Валдайскую резиденцию из-за угрозы коронавируса.

Во время посещения больницы в Коммунарке дед облачился в специальный защитный костюм и нацепил респиратор. Все-таки в группу риска входит pic.twitter.com/wUbhvNHH2O — Лентач (@oldLentach) March 24, 2020

Напомним, Путин взбесил россиян выходкой во время карантина, сеть кипит.

Как сообщала Politeka, Путин оконфузился с новым наказанием для пенсионеров, кадры облетели сеть.

Также Politeka писала, что Путин спустил россиян с горки, новая карикатура порвала сеть.