После подачи законопроекта о неприкосновенности большинство сомнений о здоровье политика рассеялись

Российский президент Владимир Путин серьезно боится за свою жизнь после того, как лишится поста

Об этом свидетельствуют ряд последних событий, которые выстраиваются в логическую цепочку, подтверждая слухи об ухудшении здоровья главы РФ, передает Politeka.net cо ссылкой на СМИ и сообщения во влиятельных пабликах в соцсетях.

Очередное тому подтверждение – публикация в телеграмм-канале «Кремлевский мамковед». Автор озвучил ранее обнародованную информацию New York Post о том, что у Владимира Путина – болезнь Паркинсона, а также ряд других заболеваний, которые делают невозможным его дальнейшее пребывание у власти.

Вторым моментом стала подача в Госдуму РФ законопроекта о гарантиях неприкосновенности для экс-президентов. Оба этих момента совпали и четко показали, чего боится Путин на самом деле.

«Законопроект, очевидно, направлен на то, чтобы предотвратить ситуацию как в Киргизии – силовую расправу с экс-главой государства. Путин панически боится, что события могут начать разворачиваться по киргизскому сценарию», – говорится в публикации.

Автор подчеркнул, что этот законопроект выглядит «слишком конкретным и политически эмоционально симптоматичным».

Тем временем российскому президенту все труднее скрывать проблемы со здоровьем. Его последние появления в эфире и на публике говорят о том, что он стремительно начал сдавать позиции, а также о том, что он панически опасается покушения на свою жизнь.

Чего только стоит его последнее появлении в окружении толпы охранников и бронированном авто во время возложения цветов к памятнику Минину и Пожарскому. 70 метров, которые отделяют Кремль от памятника, Путин побоялся пройти пешком и приехал в машине с пуленепробиваемым корпусом.

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