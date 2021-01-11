Во Франции прямо во время игры умер футболист Кристофер Мабулу
Кристофер Мабулу играл со своими друзьями в футбол в воскресенье, 10 января. Во время игры у него остановилось сердце и он упал на газон. Смерть наступила мгновенно и никто не успел ему помочь, пишет Ouest-France. Ему было лишь 30 лет.
Соболезнования родным и близким Мабулу выразили бывшие команды конголезца, опубликовав соответствующие посты в Twitter.
"Его семье, друзьям и родственникам весь клуб выражает свои искренние соболезнования. Да упокоится он с миром", - написали на странице команды Бастия в Twitter.
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Мабулу начинал свою карьеру в команде Шатору. Впоследствии он выступал за Бастию в Лиге 1. Кристофер провел 29 матчей во французской Лиге 1 (высший дивизион) и 58 – в Лиге 2. В матче против Марселя он оформил дубль, а сама игра закончилась вничью 3:3.
Всего на его счету 120 поединков в профессионалах, в которых Мабулу забил 18 голов и отдал 7 результативных передач.
Также в его карьере был греческий Янина, куда он отправился после тяжелой травмы. После этого во Франции он выступал за Нанси.
Его звали в национальную сборную Конго, но сначала у него были проблемы с документами, а затем Кристофер все же приехал в расположение команды, но так и не вышел на поле во время отборочного матча на Кубок африканских наций в 2018 году.
Напомним, оборвалась жизнь величайшего футболиста, которого прозвали "королем".
Как сообщала Politeka, оборвалась жизнь тренера, который вписал свое имя в историю украинского спорта.
Также Politeka писала, что перестало биться сердце украинского чемпиона.