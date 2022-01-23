В возрасте 89 лет в вечность отошел талантливый российский и советский актер Московского театра имени В. Маяковского Расми Джабраилов, страдавший от тяжелой болезни.

Как сообщает Politeka.net, на официальной странице Московского театра имени Владимира Маяковского "mayakovka" в Instagram сообщили о смерти талантливого актера Расми Джабраилова, который родился 8 декабря 1932 года в селе Касумкент в Дагестане. По данным, жизнь 89 летнего мужчины унесла тяжелая болезнь, его не стало 22 января 2022 года.

"Горе. Вечером 22 января после продолжительной болезни ушел из жизни заслуженный артист РСФСР, актёр Театра Маяковского Расми Халидович Джабраилов. Приносим соболезнования родным и близким артиста. Для всех маяковцев это огромная невосполнимая утрата. Светлая память блистательному Артисту и светлому Человеку! ",- написали на странице.

Заметим, что последними ролями Расми Джабраилова стали работы в телесериале "Аптекарь" (2011 год), "Инспектор Купер" (2012 год) и "Петр Лещенко. Все, что было..." (2013 год).

Фильмография актера насчитывает более 60 картин. Он также снимался в популярном телесериалах "Моя прекрасная няня", "Марш Турецкого" и других.

В 2019 году Расми Джабраилов получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

"Нам всем очень вас не будет хватать, дорогой Расми Халидович! Светлая вечная память!",- написали на странице театра.

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