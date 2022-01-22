Як передає Politeka.net відомий російський співак, внесений до бази «Миротворець» через гастролі на окупованих РФ українських територіях, повідомив про свою біду на сторінці в Instagram.
Олександр Буйнов, у якого був роман з Примадонною російської естради Аллою Пугачовою, словав руку.
"Закритий, осколковий перелом дистального епіфіза лівої променевої кістки зі зміщенням уламків, відрив шиловидного відростка ліктьової кістки лівого променезап'ясткового суглоба...ууфф!🙈», - написав він.
Олександр Буйнов додав, що лікарі зуміли все зібрати, і показав руку в гіпсі.
«Відламки зіставлені, зафіксовані спицями, усунуто кутовий зсув", - зазначив він.
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Нагадаємо, Буйнов раніше зізнавався, що в середині 70-х років у них з Пугачовою дійсно був роман. Тоді, завдяки керівнику ансамблю» Веселі хлопці " Павлу Слободкіну, вона стала солісткою перш чоловічого колективу. За визнанням Буйнова, в той час всі учасники буквально сходили по ній з розуму.
Після відходу Алли Пугачової з групи, відносини з Буйновим переросли в теплу дружбу.
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