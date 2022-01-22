Українська співачка Тіна Кароль пережила особисту трагедію, яку неможливо забути не тільки їй, але її шанувальникам - в Мережі опублікували фото-спогад.

Тіна Кароль з 2013 року офіційно не перебуває ні в яких відносинах, повідомляє Politeka.net. Саме в зазначеному році у артистки помер її чоловік і продюсер Євген Огір.

Чоловік пішов з життя зовсім молодим, у віці 32 років, в результаті онкологічного захворювання. У шлюбі він разом з Тіною Кароль перебував п'ять років.

Відомо, що артистка і її майбутній продюсер познайомилися у 2007 на одному з музичних телеканалів. Ділові відносини Тіни Кароль і Євгенія Огіра переросли в романтичні.

Шанувальники нерідко згадують про союз співачки і продюсера, яких розділила трагедія.

Так, в одній з груп опублікували фото, де зірка позує у фаті, а поруч її чоловік. Обидва сміялися, тримаючи келихи.

Публікація швидко зібрала десятки тисяч лайків і багато коментарів:

"Шкода що хороші люди покидають нас, а ще й улюблені на самому піку", "чудова пара була. Звідки беруться ці болячки😓 😓 😓 😓", "щастя, воно назавжди буде жити всередині вас, в спогадах", "з ним дійсно щаслива була".

Зазначимо, Тіна Кароль зараз сама виховує сина Веніаміна, який, на думку, багатьох дуже схожий на померлого батька.

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