Тіна Кароль з 2013 року офіційно не перебуває ні в яких відносинах, повідомляє Politeka.net. Саме в зазначеному році у артистки помер її чоловік і продюсер Євген Огір.
Чоловік пішов з життя зовсім молодим, у віці 32 років, в результаті онкологічного захворювання. У шлюбі він разом з Тіною Кароль перебував п'ять років.
Відомо, що артистка і її майбутній продюсер познайомилися у 2007 на одному з музичних телеканалів. Ділові відносини Тіни Кароль і Євгенія Огіра переросли в романтичні.
Шанувальники нерідко згадують про союз співачки і продюсера, яких розділила трагедія.
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Так, в одній з груп опублікували фото, де зірка позує у фаті, а поруч її чоловік. Обидва сміялися, тримаючи келихи.
Публікація швидко зібрала десятки тисяч лайків і багато коментарів:
"Шкода що хороші люди покидають нас, а ще й улюблені на самому піку", "чудова пара була. Звідки беруться ці болячки😓 😓 😓 😓", "щастя, воно назавжди буде жити всередині вас, в спогадах", "з ним дійсно щаслива була".
Зазначимо, Тіна Кароль зараз сама виховує сина Веніаміна, який, на думку, багатьох дуже схожий на померлого батька.
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