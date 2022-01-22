Помер радянський, латвійський актор театру і кіно Арніс Ліцітіс, зовсім нещодавно, 8 січня, йому виповнилося 76 років і він відзначав день народження зі своїми близькими.

Друг Арніса Ліцітіса і відомий спортивний фотограф Зігізмундс Залманіс був першим, хто повідомив про трагедію. Він написав про трагічну звістку на своїй сторінці в Facebook. Причина смерті актора досі невідома.

Зігізмундс Залманіс згадав латвійського актора тільки хорошими словами і зазначив, що Арніс Ліцітіс був приємною, доброю людиною, яка ніколи не відмовляла нікому в допомозі.

"Мені важко про це говорити... Він зараз на іншій сцені, зустрінеться з іншими акторами кіно..., Ліцитіс буде грати в іншому місці на небесах... Арніс, на небесах все одно краще, ніж було тут. Всіх благ, мій друг, - написав Зігізмундс Залманіс.

За роки життя Ліцитіс відзначився на сцені театру і кіно. Актор встиг зіграти більш ніж в 200 фільмах і телесеріалах.

Найбільше актор запам'ятався в таких яскравих картинах: "В'язень замку Іф", "Мушкетери 20 років потому", "Довга дорога в дюнах", "Міраж", "Малинове вино", а також в серіалі "Ранетки".

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