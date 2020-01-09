Люди, которые регулярно налегали на этот продукт, ели меньше и, соответственно, избавлялись от лишних килограмм

Совсем скоро начинается пляжный сезон, а многие только начинают задумываться, как им скорее избавиться от набранного за зиму ненужного веса.

Диетологи из американского Beth Israel Deaconess Medical Center провели ряд исследований и установили, что вернуть стройную талию поможет продукт, доступный всем. Это грецкие орехи, пишет издание АИФ-Здоровье.

Грецкие орехи помогут избавиться от лишних кило, даже несмотря на то, что содержат большое количество жиров и весьма калорийны.

По мнению специалистов, орехи очень быстро насыщают. В связи с этим человеку уже не хочется употреблять много пищи, ест он меньше и начинает худеть.

Диетологи провели эксперимент. Люди с лишним весом пять дней пили коктейль из 48 граммов грецких орехов. После 30 дней питались так, как они привыкли. Потом опять пять дней употребляли специальный ореховый коктейль.

В итоге при помощи МРТ специалисты выяснили, что подопытные после принятий коктейля быстро утоляли голод и прекращали много есть. В результате это способствовало эффективному похудению.

Как сообщалось ранее, существует лучший способ похудеть, результат – впечатляет.

Эта система была проверена тысячами людей по всему миру. Предлагаем тебе принять вызов и изменить свое тело всего за 4 минуты в день

Это упражнение считается самым эффективным для укрепления средней части тела. Планка используется в программах известных звездных тренеров и не зря, ведь она помогает убрать лишний жир из живота, укрепляет внутренние и внешние мышцы спины, ягодичные мышцы, а также мышцы ног и рук.

Планка – это статическое упражнение, которое не требует никаких лишних телодвижений. Во время выполнения мышцы не будут сокращаться, они будут усилены изнутри и станут более крепкими.

Принцип программы на основе Планки

Постепенное увеличение времени, которое ты будешь тратить на него в течении 4-х недель. Начинать стоять в планке нужно с 4-х секунд, а под конец такого комплекса ты с легкостью сможешь простоять 4 минуты.

Результат

Благодаря такой программе твое тело станет сильнее и красивее, мышцы начнут выделяться. Пройдя этот путь, тебе будет легче тренироваться и выполнять более тяжелые нагрузки.

Как выполнять?

Чтобы достичь максимального результата, важно правильное выполнение упражнение. Во время Планки необходимо находиться в горизонтальном положении. Верхняя часть тела должна напоминать прямую линию, когда ты становишься на локти и кончики пальцев ног. Втяни живот, голову держи прямо. Напряги ягодицы и не отпускай до конца выполнения подхода. Перенеси вес тела на локти и ноги равномерно.

Программа на 28 дней:

День 1 — 20 секунд

День 2 — 20 секунд

День 3 — 30 секунд

День 4 — 30 секунд

День 5 — 40 секунд

День 6 — Отдых

День 7 — 45 секунд

День 8 — 45 секунд

День 9 — 60 секунд

День 10 — 60 секунд

День 11 — 60 секунд

День 12 — 90 секунд

День 13 — Отдых

День 14 — 90 секунд

День 15 — 90 секунд

День 16 — 120 секунд

День 17 — 120 секунд

День 18 — 150 секунд

День 19 — Отдых

День 20 — 150 секунд

День 21 — 150 секунд

День 22 — 180 секунд

День 23 — 180 секунд

День 24 — 210 секунд

День 25 — Отдых

День 26 — 210 секунд

День 27 — 240 секунд

День 28 — Держаться сколько сможешь.

Напомним, что медики назвали самый полезный орех.

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