Сон на одной из сторон лучше всего влияет на человеческий организм

Зарубежные специалисты выяснили, что спать на левом боку полезнее, чем на правом. Сон «слева» активизирует пищеварительную систему. Благодаря такому положению тел у людей улучшаются обменные процессы, а клетки очищаются. Также сон на левом боку помогает снять напряжение с сердца.

На этой стороне рекомендуется спать беременным, ведь улучшается циркуляция крови, снимается нагрузка со спины. Плюс врачи рекомендуют женщинам с ребенком под сердцем лежать на левом боку, чтобы избежать сдавливания печени маткой и для улучшения кровотока к почкам и плоду.

Ко всему прочему, спать на левом боку — это уменьшение симптомов кислотного рефлюкса (заброс содержимого желудка в пищевод). Люди, страдающие изжогой и лежащие на правом боку, могут почувствовать ухудшение самочувствия. Поэтому специалисты рекомендуют при жжении в желудке полежать на левой стороне. Примерно через 10 минут изжога должна пройти.

От хронической боли в спине также спасет сон «слева», ведь вследствие уменьшается давление на позвоночник.

Рекомендуется спать на левой стороне и людям с варикозным расширением вен. В результате такого лежания уменьшается давление на полую вену, расположенную справа.

По мнению ученых, сон на правом боку плохо влияет на желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). Из-за принятия «неправильной» стороны нарушается работа пищеварительной системы и негативно сказывается на лимфатической системе, что приводит к осложнениям работы сердца.

Кроме того, специалисты утверждают — вредно спать и на спине. Указанная поза затрудняет дыхание из-за снижения уровня кислорода в крови. К слову, сон на спине способствует возникновению храпа. Особенно нельзя спасть в таком положении беременным.

Однако, несмотря на все положительные стороны сна на левом боку, существуют противопоказания. Так, людям страдающими глаукомой (заболевание, приводящее к необратимой слепоте), апноэ (остановка дыхательных движений) и синдромом запястного канала (длительная боль и онемение пальцев кисти) лучше спать на правой стороне. Это же касается и больных, перенесшим инфаркт, и у которых диагностировали хроническую сердечную недостаточность. Поэтому нужно быть осторожным и проконсультироваться с доктором.

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