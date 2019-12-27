От жажды из-за сильной жары наконец-то есть спасение

Летняя жара чревата потерей жидкости и солей в организме. Простая вода поможет утолить жажду, но солевой баланс восстановит простой напиток.

Канадские ученые в результате исследования пришли к выводу, что лучший напиток в жару — яблочный сок. Последний нужно разбавлять с водой в соотношении 2 к 1. По словам экспертов, напиток стал альтернативой невкусным растворам, содержащим соли. Такие смеси дают детям при кишечных заболеваниях. Однако, как оказалось, яблочный сок был эффективнее электролитов на 17%.

Сок из яблок разбавленный с водой дает организму много калия, отвечающего за водный баланс. Специалисты говорят, что все соки содержат калий, но для утоления жажды необходимо добавить немного воды.

Отметим, также ранее эксперты назвали лучшие напитки, утоляющие жажду в жару. По их словам, подходит столовая минеральная вода. Такая минералка предназначена для комплексной терапии ряда заболеваний.

У воды не должно быть ароматизаторов и подсластителей, и не менее важный факт — она обязана обладать около 200-300 мг/л минеральных веществ. Также нужно проследить, чтобы на дне бутылки не было осадков.

Стоит помнить — только натуральный квас оздоровит организм и спасет от жажды. Газированные напитки со вкусом кваса и надписью «живой» — это лишь маркетинговый ход. Специалисты напоминают — норма спирта в настоящем квасе — 1,2 градуса. Отмечается, что в натуральном продукте отсутствуют усилители вкуса и красители.

Лимонады в жару лучше не пить, ведь в одном литре газированного напитка содержится около 100 граммов сахара, который пагубно влияет на организм.

Напомним, для занятий бегом летом нужно знать несколько правил. В это время года кроссом лучше заниматься рано утром либо вечером, когда душно, но вокруг все остынет. Стартовать стоит медленно, а, после разминки, необходимо увеличивать темп.

Людям предлагают не бегать по асфальту и рядом с многоэтажками, которые накапливают тепло.

Также специалисты советуют пить 20-30 глотков (по паре) каждые полчаса во время бега. Настоящие спортсмены всегда носят воду с собой в специальных кармашках либо на поясах.

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