Повышенное давление оказалось не таким опасным, как его перепады

Американские ученые Центрального медицинского института сердца выяснили, что перепады артериального давления опаснее — регулярно повышенного.

Эксперты пришли к такому выводу во время наблюдения за пациентами. Оказалось — люди, у которых наблюдаются перепады на 30-40 пунктов между визитами, умирают раньше тех, чьи показатели стабильно низки или высоки.

Медики советуют всегда следить за давлением, ведь от его признаков зависит вероятность наступления инсульта.

Кроме этого, кровяное воздействие на стенки артерий (систолическое давление) по нормам — превышает атмосферное.

Считается, что давление в пределах 120 миллиметров ртутного столба является нормальным. Американская ассоциация кардиологов сообщает — повышенное систолическое давление — это, когда сверх 140.

Во всяком случае, нужно обязательно обращаться в больницу, где врач посоветует нужное лечение.

Напомним, по словам специалистов, в результате утолщения кровеносных сосудов, у людей появляется большой риск заболеть инсультами, инфарктами и деменициями (слабоумие). Виной всему выделяемое соединение PAR. Последнее появляется, когда повреждаются клетки или их ДНК.

PAR соединяется с кальцием, из-за чего образуются отложения на стенках сосудов, снижая их эластичность.

Высокое кровяное давление и курение — это факторы для появления PAR в сосудах.

Ученые провели опыты на крысах и в результате выяснили, что подавляет выделения вредного соединения — антибиотик миноциклин.

Однако патологический процесс нельзя остановить полностью. Только здоровый образ жизни поможет снизить влияния со стороны факторов риска.

В течение следующих 18 месяцев специалисты проведут клинические исследования на людях.

К слову, недостаток сна провоцирует риски смерти от сердечного приступа и инсульта. Это удалось определить по образцам крови, взятых у 24 людей возрастом от 44 до 62 лет. Первая половина добровольцев уделяла ночью на сон от 7 до 8,5 часов, а другая — от 5 до 6,8.

У людей уделяющих на сон менее 7 часов в сутки, были низкие уровни трех молекул, которые играют ключевую роль в снижении воспаления и в поддержании нормальной работы кровеносных сосудов.

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