Повышенное давление оказалось не таким опасным, как его перепады
Американские ученые Центрального медицинского института сердца выяснили, что перепады артериального давления опаснее — регулярно повышенного.
Эксперты пришли к такому выводу во время наблюдения за пациентами. Оказалось — люди, у которых наблюдаются перепады на 30-40 пунктов между визитами, умирают раньше тех, чьи показатели стабильно низки или высоки.
Медики советуют всегда следить за давлением, ведь от его признаков зависит вероятность наступления инсульта.
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Кроме этого, кровяное воздействие на стенки артерий (систолическое давление) по нормам — превышает атмосферное.
Считается, что давление в пределах 120 миллиметров ртутного столба является нормальным. Американская ассоциация кардиологов сообщает — повышенное систолическое давление — это, когда сверх 140.
Во всяком случае, нужно обязательно обращаться в больницу, где врач посоветует нужное лечение.
Напомним, по словам специалистов, в результате утолщения кровеносных сосудов, у людей появляется большой риск заболеть инсультами, инфарктами и деменициями (слабоумие). Виной всему выделяемое соединение PAR. Последнее появляется, когда повреждаются клетки или их ДНК.
PAR соединяется с кальцием, из-за чего образуются отложения на стенках сосудов, снижая их эластичность.
Высокое кровяное давление и курение — это факторы для появления PAR в сосудах.
Ученые провели опыты на крысах и в результате выяснили, что подавляет выделения вредного соединения — антибиотик миноциклин.
Однако патологический процесс нельзя остановить полностью. Только здоровый образ жизни поможет снизить влияния со стороны факторов риска.
В течение следующих 18 месяцев специалисты проведут клинические исследования на людях.
К слову, недостаток сна провоцирует риски смерти от сердечного приступа и инсульта. Это удалось определить по образцам крови, взятых у 24 людей возрастом от 44 до 62 лет. Первая половина добровольцев уделяла ночью на сон от 7 до 8,5 часов, а другая — от 5 до 6,8.
У людей уделяющих на сон менее 7 часов в сутки, были низкие уровни трех молекул, которые играют ключевую роль в снижении воспаления и в поддержании нормальной работы кровеносных сосудов.
Напомним, мы писали о симптомах сердечного приступа.
Также politeka сообщала о первых сигналах инфаркта и инсульта.
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