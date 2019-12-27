Медики рассказали, кому нельзя употреблять мяту

Важно знать, как правильно применять мяту, чтобы не навредить своему здоровью, сообщает hyser.

Мята относится к лекарственным растениям, поэтому чай с мятой обладает многими полезными свойствами.

Он утоляет жажду, расслабляет, восстанавливает силы. Однако врачи настаивают на том, что злоупотреблять этим растением не стоит.

В мяте есть большое количество биоактивных веществ: фитонциды, минералы, витамины, эфирное масло. Благодаря этому, растение обладает лечебными свойствами:

— улучшает пищеварение;

— помогает при диарее;

— обладает мочегонным действием;

— нейтрализует гнилостные процессы в кишечнике

— лечит болезни горла;

— облегчает боли при ревматизме (компрессы)

— снимает зуд кожи.

Говоря о полезных свойствах мяты перечной, нельзя не отметить и имеющиеся противопоказания.

Прежде всего, перечная мята противопоказана тем, кто страдает от пониженного давления. Это не значит, что нужно полностью отказаться от употребления мяты, просто следует принимать ее с осторожностью.

Умеренно употреблять мятный чай следует и мужчинам, потому что в нем содержится много фитоэстрогенов — женских гормонов. Но в небольшом количестве (1-2 чашки в день) чай пойдет на пользу.

Людям с тяжелыми заболеваниями внутренних органов необходимо получить совет врача касательно напитка

Также перечная мята противопоказана аллергикам с индивидуальной непереносимостью к этому растению. В некоторых случаях избежать негативных последствий можно, только полностью отказавшись от употребления.

Хотя мята хорошо справляется с проявлениями токсикоза, но бесконтрольное употребление во время беременности тоже опасно. А при угрозе преждевременных родов на поздних сроках или повышенном тонусе матки мята запрещена вообще.

Противопоказано это растение и для детей грудного возраста, поскольку ментол способен спровоцировать угнетение или полную остановку дыхания ребенка.

Напомним, что в любом случае при приготовлении настоек и отваров из перечной мяты необходимо соблюдать дозировку даже тем, кто не имеет противопоказаний. Потому превышение нормы может вызвать сонливость.

Также полезно будет обратиться к врачу, который после необходимого обследования, даст советы по поводу употребления мятных напитков.

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