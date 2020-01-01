Специалисты сообщили, что вызывает диабет второго типа

Американские ученые из общества питания назвали причины развития диабета второго типа и дали рекомендации по профилактике.

Как оказалось, в диабете виноваты продукты с большим содержанием витамина B12. Таким продуктом является говяжья печень. Чтобы избежать заболевания, врачи рекомендуют есть пищу, богатую на витамины В2 и В6. К последним относят: апельсины, орехи, гранаты, темный хлеб, овсянку и гречку.

Кроме того, обеспечить нормальный уровень сахара поможет правильная последовательность приема пищи. Рекомендуется начинать с овощей, а уже потом приступать к гарниру и мясу.

Несбалансированное питание может привести к диабету. Чтобы не получить заболевание, следует чередовать растительные, мясные и овощные блюда. На половине тарелки обязаны лежать продукты зеленого цвета.

Напомним, ученые выяснили, что сон с включенными телевизором или лампой приводит к различным болезням.

Такой вывод был сделан во время исследований привычек сна 43 722 женщин возрастом от 35 до 74 лет.

Добровольцы отвечали на вопросы, размещенные в анкете, которые касались рациона питания, веса и индекса массы тела (ИМТ). При этом некоторые женщины сообщали о привычке оставлять включенными телевизор или ночник.

В итоге оказалось, что те, которые спали под искусственным светом, набирали вес и страдали ожирением. Такая привычка также говорила о низком социально-экономическом статусе и малоподвижном образе жизни женщины.

По словам специалистов, свет по ночам видоизменяет гормоны и другие биологические процессы. Вследствие повышается вероятность потолстеть.

Научные сотрудники заметили, что свечение телефонов и телевизоров может стать причиной диабета, высокого кровяного давления и даже депрессии.

Исследователи одной из медицинских школ установили — у людей, засыпающих при свете, позже начинается диабет второго типа. Только одна ночь, проведенная при искусственном освещении, даст старт развитию болезни.

Специалисты настоятельно рекомендуют убирать со своих спален телефоны, ноутбуки и выключать телевизоры, либо вообще их перенести в другую комнату. Только тогда сон будет здоровым.

Напомним, ученые выяснили, на каком боку нужно спать и почему лежать на спине вредно.

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