Морская рыба вызывает онкологические заболевания, и вот почему

Морская рыба оказалась не настолько полезным продуктом, как предполагалось раннее. Как выяснилось, промысловые рыбы и моллюски заглатывают частички микропластика размером около 5 миллиметров.

По словам исследователей Института океанологии имени Ширшова РАН, элементы пластика после употребления рыбы попадают в организм человека, где накапливаются.

«Такие частицы обладают особыми физическими и динамическими свойствами. Чем дольше они находятся в морской воде, тем опаснее для человека», — сообщили эксперты.

Проблема состоит в том, что при накоплении пластика в организме могут развиться опухоли и болезни репродуктивной системы.

Уже около двух лет ученые занимаются изучением микропластика в мировом океане. Работы проводились в Финском заливе и Балтийском море. Выяснилось — частицы микропластика слипаются с осадками на дне водоемов, в результате их лишь иногда можно различить.

По всему миру образовалось большое количество отходов в виде разных видов пластика. Это плохо влияет не только на морских жителей, но и на организм человека.

Напомним, экологи все чаще бьют тревогу: акватории морей и океанов загрязняются отходами промышленности производства, что сказывается на качестве морепродуктов. Обитатели Мирового океана из-за опасных веществ мутируют и накапливают в себе ряд ядовитых веществ.

По словам основателя норвежского Союза охраны природы, эколога-активиста Курда Оддекала, на сегодня самой токсичной едой в мире является выращенный лосось.

Причиной стали неправильные условия выращивания рыбы. У лосося уже много раз выявляли некроз поджелудочной железы и инфекционную анемию. Кроме того, в рыбе в пять раз больше токсичности, чем в других морепродуктах.

К слову, это не единственный морской житель накаченный ядовитыми веществами, ведь попадающие в акваторию продукты переработки нефти и промышленности практически не оставили никакой надежды на вылов нормальной рыбы.

Например, акула, меч-рыба, королевская макрель и другие накапливают в себе ртуть, что чревато для здоровья.

Также не рекомендуется есть суши из трески и окуня, у которых могут быть личинки опасных круглых червей.

Напомним, это вызывает «букет» заболеваний: какие продукты нельзя употреблять вместе с кофе.

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