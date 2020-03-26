Медики подсказали, от каких продуктов лучше отказаться натощак

В сети есть много статей о пользе и важности завтрака. Эксперты уверяют, что далеко не вся пища одинаково полезна для человека утром, а от определенных продуктов и вообще стоит отказаться.

Яичница с беконом

Считается, что яичница с беконом — это лучший завтрак. Впрочем, это блюдо имеет избыточную жирность, что может спровоцировать набор лишнего веса. Кроме того, бекон может вызвать рак поджелудочной железы.

Свежевыжатый сок

Очень часто его употребляют утром на голодный желудок. Оказывается, это очень вредно и может привести к серьезным проблемам с пищеварительной системой. Как правило, у любителей такого завтрака из-за фруктовой кислоты развивается гастрит, язва, а также пищевая аллергия. Поэтому лучше хорошо позавтракать, а потом баловать себя соками.

Хлопья

Любимый вариант многих сторонников диет — хлопья. Как правило, их заливают молоком, йогуртом или соком. К сожалению, не все знают, что во время такого завтрака резко увеличивается уровень сахара в крови. То есть, через некоторое время после приема пищи вы снова почувствуете голод.

Кисломолочные продукты

Творог, кефир, йогурты уже давно считаются залогом здорового и полезного завтрака. На самом деле кисломолочные продукты лучше употреблять не на голодный желудок, а после основного завтрака или вечером. По словам медиков, утром соляная кислота, которая выработалась за ночь, расщепит все полезные бактерии из этих продуктов. Поэтому пользы от них не будет.

Бананы

В этом продукте очень много магния, который может иметь плохое влияние на сердечно-сосудистую систему.

Напомним, что морская рыба оказалась не настолько полезным продуктом, как предполагалось раннее. Как выяснилось, промысловые рыбы и моллюски заглатывают частички микропластика размером около 5 миллиметров. По словам исследователей Института океанологии имени Ширшова РАН, элементы пластика после употребления рыбы попадают в организм человека, где накапливаются.

«Такие частицы обладают особыми физическими и динамическими свойствами. Чем дольше они находятся в морской воде, тем опаснее для человека», — сообщили эксперты.

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