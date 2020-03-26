Медики подсказали, от каких продуктов лучше отказаться натощак
В сети есть много статей о пользе и важности завтрака. Эксперты уверяют, что далеко не вся пища одинаково полезна для человека утром, а от определенных продуктов и вообще стоит отказаться.
Яичница с беконом
Считается, что яичница с беконом — это лучший завтрак. Впрочем, это блюдо имеет избыточную жирность, что может спровоцировать набор лишнего веса. Кроме того, бекон может вызвать рак поджелудочной железы.
Погода сделала резкий разворот и взяла курс на лето: синоптики удивили прогнозом
Российский самолет рухнул в Черное море, срочное заявление Минобороны: детали катастрофы
Асмус без белья показала топ самых соблазнительных образов: Харламов после такого поседеет
Комаровский рассказал украинцам, когда закончится мучительный карантин: "жить по-человечески сможем..."
Свежевыжатый сок
Очень часто его употребляют утром на голодный желудок. Оказывается, это очень вредно и может привести к серьезным проблемам с пищеварительной системой. Как правило, у любителей такого завтрака из-за фруктовой кислоты развивается гастрит, язва, а также пищевая аллергия. Поэтому лучше хорошо позавтракать, а потом баловать себя соками.
Хлопья
Любимый вариант многих сторонников диет — хлопья. Как правило, их заливают молоком, йогуртом или соком. К сожалению, не все знают, что во время такого завтрака резко увеличивается уровень сахара в крови. То есть, через некоторое время после приема пищи вы снова почувствуете голод.
Кисломолочные продукты
Творог, кефир, йогурты уже давно считаются залогом здорового и полезного завтрака. На самом деле кисломолочные продукты лучше употреблять не на голодный желудок, а после основного завтрака или вечером. По словам медиков, утром соляная кислота, которая выработалась за ночь, расщепит все полезные бактерии из этих продуктов. Поэтому пользы от них не будет.
Бананы
В этом продукте очень много магния, который может иметь плохое влияние на сердечно-сосудистую систему.
Напомним, что морская рыба оказалась не настолько полезным продуктом, как предполагалось раннее. Как выяснилось, промысловые рыбы и моллюски заглатывают частички микропластика размером около 5 миллиметров. По словам исследователей Института океанологии имени Ширшова РАН, элементы пластика после употребления рыбы попадают в организм человека, где накапливаются.
«Такие частицы обладают особыми физическими и динамическими свойствами. Чем дольше они находятся в морской воде, тем опаснее для человека», — сообщили эксперты.
Напомним, это вызывает «букет» заболеваний: какие продукты нельзя употреблять вместе с кофе.
Как сообщала Politeka, ешь и худей: топ-10 продуктов, которые нужно есть на ночь для красивой фигуры.
Также Politeka писала об антисанитарии и просроченных продуктах: как в украинских школах губят здоровье детей.