Известный гинеколог Сергей Бакшеев рассказал откуда берется молочница и нужно ли ее лечить



Об этом пишет Clutch.

Так, на вопрос о том, откуда берется молочница и нужно ли ее лечить, гинеколог ответил:

Напомним, что раньше мы писали о том, как часто следует ходить к врачу. Некоторые люди панически бояться посещения врачей и обращаются в больницу только в крайних случаях. Даже если у вас нет жалоб — очень многие болезни могут долго себя не проявлять, однако, когда они показывают себя во всей красе, мало не покажется. Поэтому визит к определенному количеству специалистов должен появляться в вашем расписании время от времени.

Терапевт Частота посещений варьируется от полугода до года. Это тот врач, который расспросит вас об общем самочувствии, проведет общий визуальный и мануальный осмотр, после чего даст направление к специалисту нужного именно вам профиля.

Гинеколог Частота посещения также раз в полгода/год. Гинеколог вам предложит:

а) провести осмотр,

б) взятие мазка,

в) определить гормональный статус,

г) направить на УЗИ органов малого таза (не чаще, чем раз в год).

Маммолог Частота посещения — раз в полгода. Специалист проведет мануальный осмотр с пальпацией, при необходимости назначит УЗИ

Стоматолог Частота посещения — раз в полгода. Да, мы знаем, что это самый пугающий врач из всех, и страх этот идет из детства. Однако вам все же придется если не полюбить, то хотя бы начать уважать свой организм, а значит, побороть себя и записаться к стоматологу

Офтальмолог Частота посещения — раз в год. Зрение садится постепенно, значимые проблемы возникают обычно в возрасте за сорок, но с движением прогресса и появлением в наших жизнях компьютеров проблемы с глазами все «молодеют»

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