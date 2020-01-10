Известный гинеколог Сергей Бакшеев рассказал откуда берется молочница и нужно ли ее лечить
Об этом пишет Clutch.
Так, на вопрос о том, откуда берется молочница и нужно ли ее лечить, гинеколог ответил:
«В наше время, выделения из половых путей считаются нормой. Ведь наши женщины едят генетически модифицированные продукты питания, у них забит кишечник, нерегулярное питание. Поэтому выделения — это нормально. Но если они носят неприятный запах, оставляют большие следы на белье, это может быть названо молочницей и содержать в себе 20 различных гинекологических диагнозов.
Поэтому несколько простых советов: правильное питание, здоровый образ жизни, полноценный сон. Ходить на работу тогда, когда хочется, пить шампанское. Тогда будет хорошее состояние духа и иммунитет. Но если что-то беспокоит — необходимо сделать анализ выделений и проконсультироваться у гинеколога». — советует Сергей.Популярные статьи сейчасПоказать еще
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Напомним, что раньше мы писали о том, как часто следует ходить к врачу. Некоторые люди панически бояться посещения врачей и обращаются в больницу только в крайних случаях. Даже если у вас нет жалоб — очень многие болезни могут долго себя не проявлять, однако, когда они показывают себя во всей красе, мало не покажется. Поэтому визит к определенному количеству специалистов должен появляться в вашем расписании время от времени.
Терапевт Частота посещений варьируется от полугода до года. Это тот врач, который расспросит вас об общем самочувствии, проведет общий визуальный и мануальный осмотр, после чего даст направление к специалисту нужного именно вам профиля.
Гинеколог Частота посещения также раз в полгода/год. Гинеколог вам предложит:
а) провести осмотр,
б) взятие мазка,
в) определить гормональный статус,
г) направить на УЗИ органов малого таза (не чаще, чем раз в год).
Маммолог Частота посещения — раз в полгода. Специалист проведет мануальный осмотр с пальпацией, при необходимости назначит УЗИ
Стоматолог Частота посещения — раз в полгода. Да, мы знаем, что это самый пугающий врач из всех, и страх этот идет из детства. Однако вам все же придется если не полюбить, то хотя бы начать уважать свой организм, а значит, побороть себя и записаться к стоматологу
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