Маты отравляют жизнь окружающим и портят здоровье человеку, который их произносит

Маты помогают некоторым высказать свои эмоции, однако интересно, как бранные слова влияют на психику человека. Врач-психолог и гештальт-терапевт Виктория Скуратова и политолог, замдиректора Украинского института исследования экстремизма Богдан Петренко дали комментарии по этой теме.

По словам Скуратовой, матерные слова могут вредить обоим — тому, кто матерится и тому, на кого матерятся, сообщает Здоровье 24. Нецензурная лексика может послужить говорящему глушением неприятных чувств и переживаний. Таким способом человек блокирует чувства, после чего могут быть психосоматические проявления. К последним относят то, когда тело реагирует плохим физическим самочувствием.

Петренко отметил, что главное не злоупотреблять бранью. Когда такая лексика становится неотъемлемой частью речи, это отравляет фон окружения говорящего.

Вредно слушать мат, например, это может являться нарушением собственных границ и личного пространства. Зачастую человек молча слушает ругань, терпя стыд и злость и другие негативные эмоции.

Когда на особу направлена брань, то она может держать обиду в себе, что также, как и в первом случае чревато психосоматическими проявлениями.

Однако материться и полезно. Таким образом освобождаешься от сдержанных чувств. Мат иногда является способом разрядки. Богдан Петренко отметил, что данным способом матерящийся выпускает пар.

Для того, чтобы прекратить употреблять нецензурные слова, нужно понять причину. Понимание своего действия приводит к тому, что есть выбор, как поступать. Лучше всего разобраться в себе поможет психолог.

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