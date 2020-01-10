Регулярное и правильное употребление молока принесет только пользу организму

Испанские исследователи проанализировали 14 научных работ и в результате выяснили неожиданную пользу молока.

По словам специалистов, молоко служит помощником в предотвращении хронических заболеваний. Продукт укрепляет детские кости и поддерживает мышцы пожилых людей в тонусе. Кроме того, выяснилось, что молоко понижает шансы заболеть онкологией и диабетом.

Как известно, в белой жидкости содержатся много витаминов и минералов, к которым относятся кальций, белки, фосфор, магний, селен, цинк, а также витамин А и В12. Указанные элементы очень полезны для беременных, ведь дети тогда рождаются с большим весом и длинными, более крепкими, костями. В старшем возрасте молоко предотвращает развитие дегенеративной потери мышечной массы.

По словам исследователей, молоко с низким содержанием жира способно уменьшить риски подхватить ишемическую болезнь сердца и инфаркт.

Молоко и продукты из него в умеренных количествах понижают риски заболеть раком мочевого пузыря. Также продукт служит противовоспалительным действием на людей с большим весом или другими нарушениями метаболизма.

Напомним, стало известно о десяти фактах пользы кефира. Этот кисломолочный продут содержит важные бактерии, которые помогают сбросить лишний вес и привести в норму кишечник. Кефир особенно полезен детям и людям пожилого возраста, перенесших кишечные инфекции, он способен восстановить микрофлору кишечника при дисбактериозе.

Также напиток содержит ряд бифидобактерий, подавляющих рост болезнетворных организмов.

Во время принятия антибиотиков кефир уменьшает воздействие на полезные бактерии кишечника. Плюс напиток насыщает организм питательными веществами.

Для профилактики запоров также рекомендуется употреблять этот кисломолочный продукт. Кроме того, благодаря нему снижается уровень холестерина в крови.

Кефир предупреждает раковые опухоли толстого кишечника и прямой кишки, и улучшает работу иммунитета.

Белок и кальций, содержащиеся в напитке, укрепляет кости. К слову, напиток быстро усваивается организмом и считается легким. Поэтому медики рекомендуют употреблять кефир регулярно, но в меру.

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