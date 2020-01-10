Фрукты содержат в себе массу полезных веществ, но некоторым лучше избегать их употребления

Ученые говорят о большой пользе персиков, которые действуют на организм как антидепрессанты. Фрукт влияет на мозг таким образом, что улучшается память и концентрация внимания.

Сладкие и ароматные фрукты чаще всего употребляют в свежем виде, но иногда делают компоты и варение.

На 100 граммов персика рассчитывается всего 45 калорий, что хорошо для тех, кто сидит на диете.

По словам специалистов, в персике содержатся витамины группы В, калий, фосфор, медь, железо и т.д. А также в его состав входит аскорбиновая и органические кислоты.

Полезные вещества способствуют укреплению иммунитета. В частности персики рекомендуются для профилактики простуды и авитаминоза. Только один персик содержит витамина С на четвертую часть дневной нормы, которую должен получать человек.

Люди с низким гемоглобином должны обязательно есть эти плоды. Также персики способствуют хорошему пищеварению.

Отметим, в семенах фрукта есть масло, которое используют в косметологии. Из косточек производят маски при солнечных ожогах. Также экстракт плода входит в состав тоников для лица.

Однако несмотря на все плюсы, существуют негативные стороны употребления персика. Нужно отметить, что фрукт содержит много углеводов и сахара. Людям с сахарным диабетом и ожирением этот плод не принесет пользы. Кроме того, персики могут вызвать аллергию своей пыльцой на бархатистой поверхности.

При заболевании желудочно-кишечного тракта нужно есть персики с особой осторожностью, ведь употребление вызывает расстройство кишечника.

Некачественный персик, который обработали химией, можно определить по косточке — если она сухая, то это говорит о воздействии на фрукт вредными веществами.

Люди, которые захотели вырастить фруктовое дерево, должны следовать нескольким правилам.

Во-первых, косточку персика нужно подержать в холодильнике 10 дней. Далее ее замачивают на пару часов в стимуляторе роста, позже садят во влажную почву на глубину 8 сантиметров. Горшок ставят на солнце и накрывают пленкой, каждый день проветривая и вытирая конденсат. Спустя 3 месяца появятся ростки, полиэтилен снимается, а горшок переставляется в место без сквозняков и прямых солнечных лучей.

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