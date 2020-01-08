Специалисты выяснили еще одно вредное свойство фастфуда

Американские ученые из Университета Лома Линда занимались анализом данных, которые были получены в ходе телефонных опросов 240 тысяч человек. Данное анкетирование проходило с 2005 по 2015 годы во время обследования состояния здоровья жителей Калифорнии.

Как выяснилось, люди, которые любят фастфуд, больше жаловались на психические расстройства, чем те, кто старались питаться правильно.

Также ученые установили, что психическими заболеваниями страдают почти 17% опрошенных, а у 3,7% опрошенных есть тяжелые расстройства.

Исследователи связали психические заболевания с питанием участников опроса. Как рассказали ученые, когда употребление сахара становится больше, это приводит к риску биполярного расстройства. Кроме того жареная пища связана с депрессией.

Напомним, нельзя злоупотреблять зеленым чаем. К такому выводу пришли медики. По их словам, напиток содержит кофеин теофиллин, количество которых больше, чем в черном чае. Именно из-за своего состава чай оказывает яркий и бодрящий эффект.

По информации врачей, в одной чашке крепкого зеленого чая — около 10% от суточной дозы магния. Также в напитке содержатся барий, алюминий, цинк, марганец и другие минералы. Данные элементы полезны только в меру.

Людям советуют употреблять не более 5-6 чашек слабо заваренного зеленого чая в день. В ином случае может подняться кровяное давление. Специалисты рекомендуют пить только 3-4 чашки чая в день тем, кто любит крепкий чай.

Гипертоникам и людям с обострением атеросклероза вообще не рекомендуется пить крепкий чай, ведь кофеин плохо сказывается на нервной системе, иногда провоцирует инсульт.

Также медики просят отказаться беременным и язвенникам от крепкого чая. Вредное воздействие, содержащегося в напитке антиоксиданта эпигаллокатехин-3-галлата, поможет снизить молоко.

Страдающим бессонницей стоит пить чай за 4-5 часов до сна.

Слабо заваренный чай принесет только пользу организму, а его актиоксиданты способны тормозить развитие опухолей.

Здоровье поможет сохранить правильное питание. Для этого стоит следовать рекомендациям врачей, в частности, диетологов.

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