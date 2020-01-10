Люди становятся зависимыми, а причина кроется в мозге
Европейские ученые выяснили, что существует связь между серым мозговым веществом и появлением вредных привычек у человека.
Как оказалось, большое количество серого вещества в левом мозжечке и в хвостатом ядре у подростка взаимосвязан с большим риском развития алкогольной зависимости. Вредная привычка приобретается в течение следующих пяти лет.
Зависимости развиваются благодаря анатомическим, функциональным и биохимическим дисфункциям структур, которые относятся к системе вознаграждения головного мозга.
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Также важную роль играет нарушение синтеза нейромедиатора дофамина и аномальные особенности строения орбитофронтальной коры.
По информации исследователей, система вознаграждения активно формируется у подростков, и в результате чего наблюдается большие шансы для формирования вредных зависимостей.
Ученые высказали предположения, что развитие мозга в подростковом возрасте предсказывает последующее появление зависимостей.
С возрастом количество серого вещества в головном мозге уменьшается это связано со стабильными строением и работой. А большой объем серого вещества в частях, отвечающих за дофамин, говорит о «незрелости» и способствует раннему формированию зависимостей.
Пока до конца не понятен механизм связи, но ученые будут продолжать исследования в этом направлении.
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