Люди становятся зависимыми, а причина кроется в мозге

Европейские ученые выяснили, что существует связь между серым мозговым веществом и появлением вредных привычек у человека.

Как оказалось, большое количество серого вещества в левом мозжечке и в хвостатом ядре у подростка взаимосвязан с большим риском развития алкогольной зависимости. Вредная привычка приобретается в течение следующих пяти лет.

Зависимости развиваются благодаря анатомическим, функциональным и биохимическим дисфункциям структур, которые относятся к системе вознаграждения головного мозга.

Также важную роль играет нарушение синтеза нейромедиатора дофамина и аномальные особенности строения орбитофронтальной коры.

По информации исследователей, система вознаграждения активно формируется у подростков, и в результате чего наблюдается большие шансы для формирования вредных зависимостей.

Ученые высказали предположения, что развитие мозга в подростковом возрасте предсказывает последующее появление зависимостей.

С возрастом количество серого вещества в головном мозге уменьшается это связано со стабильными строением и работой. А большой объем серого вещества в частях, отвечающих за дофамин, говорит о «незрелости» и способствует раннему формированию зависимостей.

Пока до конца не понятен механизм связи, но ученые будут продолжать исследования в этом направлении.

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