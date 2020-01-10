Как оказалось, смерть приближают некие структуры, которые защищают хромосомы

Испанские ученые национального центра исследования рака установили, что продолжительность жизни различных видов взаимосвязано со скоростью укорочения теломер. Последними являются структуры, которые защищают хромосомы от генетических повреждений во время деления.

Ученым это дало возможность разработать формулу для определения срока существования особи.

Эксперты сопоставили теломеры коз, чаек, мышей, дельфинов, северных оленей, слонов, стервятников, фламинго и людей.

Как выяснилось, чем быстрее концы хромосом становятся короткими, тем короче средний (а не максимальный) срок жизни. У людей такой возраст равен 79 годам.

В итоге важна не сама длина теломер, а скорость их укорачивания. Исследователи отмечают, что существуют виды с разной длиной теломер. Например, у человека они составляют — 70 пар оснований в год, а у грызунов — 7000.

Но скорость укорочения — это лучший параметр для определения долговечности особи того или иного вида, чем масса тела или частота сердечных сокращений.

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