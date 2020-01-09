Ученые выяснили, что увлечение смартфонами грозит и плохой академической успеваемостью

Ученые из университетов Миннесоты, Чикаго и Кембриджа установили связь между зависимостью от смартфонов, академической неуспеваемостью и половыми связями. Об этом удалось выяснить во время исследования, в котором приняли участие 3425 студентов вузов США.

Учащиеся ответили на 156 вопросов, и это помогло ученым сделать представление о влиянии зависимости от смартфонов на психическое здоровье.

Как оказалось, 20% опрошенных злоупотребляли мобильными устройствами. Наибольший показатель наблюдался у женщин — 64%.

Также выяснилось — те, кто в течение года поменял двух и более сексуальных партнеров были более зависимы от гаджетов — 37,4% по сравнению с 27,2% «обычных» пользователей смартфонов. К тому же большая увлеченность гаджетами, сопровождалась злоупотреблением алкоголем.

К слову, зависимость от телефонов повлияла и на академическую успеваемость. Но, стоит отметить, разница по средним баллам была небольшая. Ученые все-таки не исключают, что увлеченность гаджетами далее повлечет к худшим последствиям.

Специалисты утверждают, что только психологические проблемы толкают людей на постоянный поиск нового и интересного в гаджетах. К примеру, это могут быть изолированные, депрессивные люди, а также страдающие синдромом дефицита внимания и гиперактивностью.

Напомним, японские специалисты создали твердый полимер, похожий на стекло, который восстанавливается после повреждений.

Материал был сделан в лабораторных условиях. Он не нуждается в нагреве. Дабы стекло восстановилось, нужно немного надавить на него и соединить части руками, крепко сжимая.

По мнению разработчиков, полимер принесет пользу во многих сферах. В частности, новое стекло могут использовать для изготовления экранов смартфонов, планшетов и других устройств.

Отметим, ранее американские ученые разработали стекло, которое может восстанавливаться, увеличиваясь в размерах.

Также напомним, что китайцы создали уникальный материал, который даже сможет побороть рак. Исследователи разработали жидкий металл, который сможет стать основой в производстве моторов.

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