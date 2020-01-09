Врачи говорят, что простые привычки оказались очень вредными

Врачи рассказали, какие якобы невинные привычки вредят здоровью человека. По словам специалистов, людям стоит прекратить чистить зубы сразу после еды. Американские стоматологи, объясняют это тем, что портится зубная эмаль. Пищевые кислоты смогут быстро проникнуть вглубь зубной структуры и вызвать там кариес. Поэтому медики настоятельно рекомендуют чистить зубы через 2 часа после еды.

Неожиданно, но не менее вредной привычкой оказалось проветривание помещения. По мнению некоторых экспертов, вместе со свежим воздухом в комнату попадают автомобильные выхлопы, которые становятся причиной развития заболеваний сердца, головных болей и онкологии.

К вредным привычкам отнесли и принятие ежедневного душа, ведь человек смывает защитный бактериальный слой с кожи. В результате иммунитет ослабевает и такие люди часто болеют.

Далее — нельзя разогревать еду в микроволновке в пластиковой посуде. Медики предупреждают, что во время нагревания из пластмассы в пищу попадают фталаты, которые становятся причиной гормонального сбоя.

Кроме того, не стоит класть «нога на ногу», этой позой часто пользуются офисные работники. У людей, которые так сидят зачастую образуется артроз, тромбоз и варикоз, а также увеличивается нагрузка на позвоночник.

Любителям музыки лучше отказаться от наушников. Использовать данный аксессуар нежелательно подолгу и часто, ведь от этого появляется головная боль, раздражительность, риск сердечного приступа.

Напомним, ученые выяснили, сколько бактерий находится на кредитных картах и деньгах.

Американские исследователи установили, что на 10% кредиток имеются следы фекалий. Однако с бумажными деньгами все еще хуже. Как выяснилось, на каждой седьмой купюре присутствуют опасные инфекции.

Ученые сравнили загрязнение денег с грязью на ободке унитаза.

Также специалисты рассказали, что 69% опрошенных не моют руки, после того, как подержали деньги в руках или посетили уборную. А только 39% — всегда моют руки перед едой.

Как отметили врачи, риск диарейных инфекций снижается на 42% только если помыть руки перед тем, как садиться за стол.

Напомним, ученые назвали самый вредный продукт.

Как сообщала Politeka, врачи назвали продукт, который поможет при повышенном давлении.

Также Politeka писала, что эксперты назвали топ-4 самых полезных продукта.