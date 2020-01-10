Во время чистки зубов в организм могут попадать опасные соединения

Американские ученые провели ряд исследований и в результате выяснили, что зубные щетки вредны для здоровья.

Как оказалось, в некоторых зубных пастах содержится триклозан, который накапливается в полимерной щетине зубной щетки.

По словам специалистов, триклозан в различных дозах может выделяться из щетинок и попадать со слюной в организм. В результате это приводит к опасности для здоровья.

Отметим, триклозан является органическим соединением, использующимся, как бытовое антимикробное вещество. Средство наносит вред не только бактериям, но и приводит к гибели клеток при воздействии на митохондрии (структуры, вырабатывающие энергию).

Ученые сообщают, что частички триклозана связывается с мембраной митохондрий и проделывают в ней отверстия.

Напомним, медики рассказали о привычках, которые являются вредными, а не, как считалось раньше, совершенно безобидными. Оказалось, что не допускается чистить зубы сразу после приема пищи. Врачи рекомендуют заняться гигиеной рта только через 2 часа. Отмечается, что в результате чистки портится зубная эмаль и пищевые кислоты могут мгновенно проникнуть вглубь зубной структуры, что вызывает кариес.

Проветривать помещение также оказалось вредно, ведь со свежим воздухом в комнату попадают автомобильные выхлопы. Последние могут стать причиной развития болезней сердца и онкологии.

Также не стоит принимать душ ежедневно, из-за этого смывается защитный бактериальный слой с кожи. Вследствие иммунитет ослабевает и это приводит к частым заболеваниям.

Кроме того, запрещается греть еду в пластиковой посуде в микроволновке. Выделяемые фталаты из пластмассы попадают в еду и вызывают гормональные проблемы.

Поза «нога на ногу» становится причиной тромбозов, артрозов и варикозов. При этом также увеличивается нагрузка на позвоночник.

Слушать музыку в наушниках тоже вредно. Вследствие этого может появиться головная боль, раздражительность, риск сердечного приступа.

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