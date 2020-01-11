Музыка перед и после операций помогает врачам и их пациентам

Ученые выяснили, что британская группа «Marconi Union» создала композицию, обладающую успокоительным действием. Произведение называется «Weightless».

Исследователи Пенсильванского университета (США) установили, что музыка обладает таким седативным эффектом, который способен стать заменой успокоительного.

В частности, падает уровень тревоги у пациентов, которые готовятся к операции. Плюс состоит в том, что композиция не вредна здоровью, как препараты. Музыку можно слушать в любых, так скажем, «дозах».

Ученые проверили эффект «Weightless» на 157 пациентах университетской больницы, которые готовились к операциям под местным наркозом. Их разделили на две группы. Первым — перед проведением проводниковой анестезии ввели внутривенно мидазолам, вторые — послушали трехминутный фрагмент музыкальной композиции в шумоизолирующих наушниках.

В результате у первых уровень тревоги был лишь незначительно ниже, чем у вторых. Последние были подготовлены к операции не хуже остальных. Пульс и артериальное давление у пациентов зафиксировали в норме.

Однако есть и минусы, ведь пациент в наушниках не слышит врача и анестезиологов.

Стоит отметить, что восьмиминутный трек «Weightless» исполняется в стиле эмбиент, который называют самым расслабляющим в мире. Ритм композиции — 60 ударов в минуту, что помогает замедлить пульс на 35%.

Напомним, ученые Лондонского университета королевы Марии провели исследования с помощью пациентов хирургического отделения. Последние слушали музыку до операции и после. В результате удалось выяснить, что волнения у всех было намного меньше.

В результате больным снижали дозу обезболивающего, так как они испытывали меньше боли.

Тогда ученые включали любой жанр музыки и сравнивали с пациентами, которые получали стандартное медицинское обслуживание.

Также специалисты выяснили все о постоперативной боли. В частности медиков волновал вопрос боли, тревожности, инфекции, темп заживления ран и так далее. В результате не заметили никаких изменений по всем факторам, кроме одного. Выяснилось, что прослушивание музыки, способно снизить чувствительность пациента к боли.

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