Большая часть избытка соли – это не пищевая соль, а готовые продукты

Одним из важных показателей качества нашего питания является баланс натрий-калий. Медики уверяют, что чем ближе он к «древним» значениям, тем здоровее мы будем, передает Telegram-канал 25-й час.

Если проанализировать рацион среднестатистического человека, то понимаем, что большая часть избытка соли – это не пищевая соль, а готовые продукты, такие как хлеб, кондитерка, полуфабрикаты, колбасы и др! В 100 граммах колбасы – более 3 грамм соли. Там натрий содержится не только в виде соли (натрия хлорида), но и в других формах (натрий бикарбонат, натрий глутамат, натрий бензоат и др.). Правило очень простое: сокращаем натрий, увеличивает калий в питании.

Согласно руководства по питанию (США): потребление натрия не более 1500 мг в день и калия 4700 мг в день. Такое количество соли вполне содержится в обычных животных продуктах.

Важны не только цифры, а соотношение Na и К! В средней западной диете человек потребляет натрия в 2-4 раза больше нормы, а калия – в 2-3 раза меньше нормы. Оптимальное соотношение натрия к калию в рационе питания было 1:3 – 1:4. Чем больше вы едите соли, тем выше риск ожирения, сильнее голод, требуется пить больше воды и выше риски аутоимунных заболеваний!

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«У людей, которые находятся на экстремальных диетах, как правило, уровень соли в организме превышен в разы, что приводит к задержке жидкости в организме. Это особенно проблематично для диет, богатых мясом, что приводит к проблемам с почками.

Употребления большого количества воды будет недостаточно, чтобы принести существенную потерю веса. Но это помогает, когда она входит в режим питания, который обеспечивает здоровое распределение макроэлементов и разнообразное потребление групп продуктов питания», — отметил ученый из Калифорнийского университета в Сан-Франциско Томас Чи.

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