Бытует мнение, что случайно попавший в вену через шприц небольшой пузырек воздуха не причинит пациенту серьезных неприятностей. Однако это не так

Газовой, или воздушной эмболией называют последствия проникновения пузырьков воздуха в артерию или вену. Воздушный пузырек имеет способность блокировать пути прохождения крови по кровяному руслу. В случаях, если медицинский работник не примет необходимых действий, эмболия может иметь критические последствия.

Наиболее часто воздушную эмболию обнаруживают не у пациентов, которым назначают внутривенные инъекции, а у дайверов. Воздух, который из легких поступает в кровоток, после этого попадает через вены легких в сердце, а затем — в аорту и артериальную систему. Таким образом, воздушные пузырьки могут попасть фактически в любой отдел кровеносной системы, вызывая ряд значительных повреждений и блокируя процесс кровоснабжения тканей в этой области тела. Газовую эмболию вызывают и такие распространенные медицинские процедуры, как капельница или шприц.

В подавляющем большинстве случаев пузырьки останавливаются в зоне легких, не нанося никакого вреда организму. Изредка они могут достигать сердечного органа, нарушая его работу. Стоит отметить, что венозная воздушная эмболия не настолько опасна, как артериальная. Попадая в артерии, воздух может создать препятствия для проникновения в органы крови, насыщенной кислородом. Это может привести к ишемии — недостаточное кровоснабжение тканей и органов. Если была затронута область сердца, артериальная воздушная эмболия грозит сердечным приступом. Если воздух достигнет зон мозга, то такое поражение будет называться газовой церебральной эмболией, приводящей к инсульту.

Инъекции в два-три миллилитра воздуха в мозговой кровоток оказывается достататочно, чтобы привести пациента к летальному исходу, а половина или один миллилитр в легочной вене часто вызывает остановку сердца. В то же время, целый ряд случаев эмболии не приводит ни к каким повреждениям и не требует никакого лечения.

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