Европейские специалисты, проведя масштабные исследования образцов морских и океанских рыб, определили в них уровень ядовитых химических соединений

Такой интерес возник по причине того, что указанные вещества, широко применяемые в промышленности, не выводятся из организма человека естественным путем и вызывают десятки опасных заболеваний, прежде всего – онкологической природы. Как известно, без рыбы и морепродуктов питание человека не будет достаточно полноценным, и в его организме могут возникнуть нарушения.

Однако, как выявили исследования последних лет, употребление рыбы, выловленной в регионах с развитым промышленным сектором, может нести и существенный вред. В тканях морских обитателей стали обнаруживать полихлорированные бифенилы, так называемые ПХБ, способные возбуждать у человека целый ряд хронических и смертельно заболеваний.

Данные химические вещества широко применялись при производстве пластмасс, осветительных приборов и в лакокрасочной промышленности. Во время пика использования ПХБ огромное их количество проникало в проточную воду. Поскольку эти соединения имеют длительный период разложения, они до сих пор заглатываются морской рыбой и присутствуют в ее мясе. Помимо этого, бифенилы образуют в клетках приводящие к раку вещества — диоксины.

Специалисты на протяжении теплых месяцев 2017 и 2018 годов брали в качестве исследуемого материала особей морского леща и лаврака, добытых из Критского и Эгейского морей. При анализе содержания в тканях рыбы соответствующего вещества ученые модифицировали способы расчета опасных вредных соединений в продовольственных продуктах. Они выявили, что пока концентрация в морской рыбе ПХБ не превышает допустимых значений. Но образцы рыб из открытого моря и выращенные фермерским способом, тем не менее, имели разные уровни загрязненности. У искусственно выращенных рыб показатель количества бинефила был значительно ниже.

Наибольшая концентрация яда наблюдается у рыб в сезон нереста, когда они накапливают много жира. В жировой прослойке и содержится основной запас вредных соединений.

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