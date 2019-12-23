Жиры необходимы нашему организмы, как и другие полезные компоненты

Организм человека ежедневно нуждается в подпитке жирами, причем, как растительными, так и животными, которые помогают организму усваивать витамины и обеспечивать питание внутренних органов. Причем, при умеренном и правильном употреблении они не способствуют набору веса, а помогают держать его в норме. Об этом рассказала врач Виктория Савицкая.

Отказ от мяса и продуктов, богатых жирами, что, к слову, вовсе не значит, что они «жирные», негативно сказывается на здоровье и даже на фигуре. Организм нуждается как в растительных жирах, наиболее ценными источниками которых являются спелые высококалорийные овощи и орехи, а также растительные масла – оливковое, льняное, кунжутное, подсолнечное, так и в животных. Лучший источник – натуральное мясо, приготовленное в духовке либо отварное.

«Исключать животные жиры нельзя, ведь в них содержится полезный холестерин — вещество, без которого невозможно иметь крепкое здоровье, поскольку он участвует в выработке половых гормонов, формирует и поддерживает клеточные мембраны, без него невозможен метаболизм жирорастворимых витаминов (А, D, K, E).

Другое дело, если холестерин повышен, — тогда стоит ограничить их употребление. Но никак не исключить. Сколько и каких продуктов вам можно употреблять в случае определенных проблем со здоровьем, должен советовать врач. Не занимайтесь самолечением», — предупредила эксперт.

Специалист также опровергла утверждение о том, что молоко взрослому человеку пить вредно. С возрастом у некоторых людей действительно снижается выработка лактозы — фермента, ответственного за переваривание молока. Но все же большинство из нас абсолютно нормально переваривают молоко и молочные продукты, уверена врач. И отказываться от него не стоит – ведь молоко невероятно полезно. Это хороший источник кальция и белка, необходимых упругой и здоровой коже, крепким костям и ногтям.

«При переваривании молока действительно иногда могут возникать неприятные ощущения в желудке, тогда стоит перейти на кисломолочные продукты, которые не только справляются с этой проблемой, но и налаживают пищеварение. Это, в первую очередь, йогурты, кефиры, ряженка и нежирный творог», — говорит эксперт.

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