Ученые из Института Бартса и Лондонской школы медицины выяснили, какой вид спорта помогает восстановить сосуды и сократить риски возникновения инсульта.

В результате исследования выяснилось, что подготовка к марафонам очень положительно влияет на организм человека. Исследование проводили на людях, которые готовились к Лондонскому марафону – одному из самых престижных массовых забегов в мире.

Так как забег пройдет в апреле, британцы начали активно к нему готовиться. Ученые в процессе исследований выяснили, что всего за полгода подготовки – регулярного бега - артерии людей смогли частично вернуть свойства эластичности. А это, как известно, снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и вероятность возникновения инсультов.

Медики отмечают, что эффект бега сравним с применением препаратов. Только за бег не нужно платить. Показательно, что у бегунов заметно снизилось артериальное давление. Интересно, что самые лучшие результаты и самый больший прогресс оказался у тех, кто только начал заниматься бегом и был меньше всего подготовлен к марафону.

Отметим, что это не первое исследование, которое подтверждает, что бег очень полезен. Во-первых, он способен уменьшить уровень стресса и помогает преодолеть тревожность. Во-вторых, бег способен улучшать настроение, поскольку в процессе занятий выделяются эндорфины и эндоканабиноиды. В-третьих, бег делает нервные клетки мозга более живучими, в результате чего человек сохраняет ясный ум до старости. В целом бегуны стареют намного медленнее своих сверстников. И физическое самочувствие в зрелом возрасте у них лучше.

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