Як і чому категорично не можна пити чай

Німецькі вчені провели масштабне дослідження, оцінивши ризики вживання чаю і кави.

Дослідники з німецького Федерального інституту оцінки ризиків повідомили, що чай може бути небезпечним для здоров'я, якщо неправильно його заварювати. Так як чай – це натуральний продукт, він може містити бактерії. Якщо заварювати чай недостатньо гарячою водою, є ризик, що не всі шкідливі бактерії, у тому числі пліснява, дріжджі і патогени, загинуть. Щоб уникнути неприємних наслідків, потрібно заварювати чай окропом і давати йому настоятися не менше п'яти хвилин.

При цьому не можна пити чай, який стоїть більше декількох годин. За словами вчених, за цей час патогени, які зуміли вижити, розмножаться.

Але є й інша сторона медалі. Як повідомляють онкологи, люди, які регулярно п'ють занадто гарячий чай, підвищують ризики захворіти на рак стравоходу. За підрахунками іранських медиків, ризики зростають на 90%. Вчені пояснюють, що гарячий чай пошкоджує слизову стравоходу, внаслідок чого вона постійно запалюється. Коли бар'єрна функція стравоходу порушена, канцерогени отримують до нього вільний доступ.

«Вживання занадто гарячого чаю може збільшити ризик розвитку раку стравоходу, тому, перш ніж їх пити, бажано почекати, поки гарячі напої охолонуть», - розповідають дослідники.

За словами фахівців, оптимальна температура для пиття - не більше 60°C.

Результати дослідження підтверджені статистикою. Як відомо, найбільше випадків захворювання на рак стравоходу зафіксовано в Азії, в тому числі в Ірані. Показово, що в Ірані дуже мало людей палить та вживає алкоголь, але на рак хворіють часто. Вчені прийшли до висновку, що вся справа в гарячих напоях. Тому тим, хто любить напої погарячіше, варто переглянути свої звички. До речі, це дослідження стосується і гарячої їжі, тому що вона пошкоджує стравохід не менше напоїв.

Додамо, що постійне використання чаю в пакетиках теж може шкодити здоров'ю, оскільки вони щедро «збагачують» наш організм мікропластиком.

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