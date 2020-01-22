Доктор Комаровский рассказал, можно ли по собственной инициативе класть на живот малышу грелку.

Популярный украинский педиатр Евгений Комаровский ответил на вопрос телезрителей касательно того, можно ли класть грелку на живот ребенку. Свой ответ он опубликовал на личной странице в Инстаграме, которую он активно ведет, передает Рoliteka.net.

По словам Комаровского, врачи действительно иногда назначают грелку при некоторых состояниях. Например, при гнойно-воспалительных процессах в кишечнике. Однако в некоторых случаях грелка может привести к непоправимым последствиям. Например, к разрыву воспаленного аппендикса или к перитониту. Комаровский подчеркнул, что грелку детям может назначить только врач.

«Грелка на живот и мама противопоказаны друг другу. Все. Забыли слово грелка на живот, пока это слово не произнес врач», - объяснил Комаровский.

Как известно, раньше родители нередко использовали грелку, когда у детей были колики. Подписчики Комаровского стали бурно обсуждать этот метод, отмечая, что он наверное очень старый, поскольку современные мамы к такому методу не прибегают.

«Что за средневековье, какие грелки. Я думаю таких мам уже нет, которые пользуются грелкой для лечения», «Не слышала, массаж живота, да, а грелка, это же опасно, перегрев ребенка может быть, не знаю, мне так кажется. У них у маленьких теплообмен плохой же», «Мне в детстве никогда не клали... и я ребенку своему никогда не ложила», - рассказывают удивленные пользователи сети.

Одна из поклонниц Комаровского отметила, что есть прекрасная безвредная альтернатива грелке.

«Человеческое!!! Тепло помогает от коликов, никаких грелок!!! Кладите малыша себе на голый живот и лежите, носите так, массажики, метод давления - укладывать себе на колени, это при коликах, я веду лекции в роддомах, знаю о чем говорю!».

Напомним, что Комаровский ответил, когда ребенка не надо вести в школу: "Не понимаю таких мамаш".

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