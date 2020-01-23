Диетолог и эксперт по тестированию продуктов рассказали, из чего состоят популярные кофейные стики «3 в 1».

Подробный обзор кофейных напитков, которые продаются на украинском рынке, руководитель отдела тестирований Центра экспертиз «Тест» Нина Кильдий и диетолог Светлана Фус, предоставили в комментарии Еxpres.online.

По словам специалистов, большую часть растворимого кофе производят из робусты. Для производства популярных стиков «3 в 1» редко используют сублимированное кофе, который имеет аромат и хорошие вкусовые качества. Как правило, в таких стиках всего 6-13% кофе. Это значит, что кофеина в них всего 0,1-0,3%. Поэтому такие напитки не способны хорошо взбодрить человека.

Зато в кофейных стиках в переизбытке сахар. По словам Нины Кильдий, сахар в составе этого продукта преобладает. Это примерно 50% от всего состава. Кроме настоящего сахара в составе стика нередко бывает стевия и искусственные подсластители. А они в 100-200 раз слаще сахара.

Настоящие сливки в стики не добавляют. Это, как правило, заменители растительного происхождения, потребление которых приводит к закупориванию сосудов. Кроме этого, в составе стиков много ароматизаторов, эмульгаторов, стабилизаторов и других добавок, которые вредят организму.

Светлана Фус отмечает, что кофе в стиках не стоит употреблять людям, страдающим от сахарного диабета.

«И детям до семи лет из-за большого количества синтетических пищевых добавок, которые могут вызывать аллергическую реакцию», - отметила диетолог.

Также специалист добавила, что регулярно потребление кофе в стиках может негативно отразиться на работе печени.

Эксперты советуют отдавать предпочтение натуральному заварному кофе и крайне редко покупать растворимые напитки, особенно, с большим содержанием сахара.

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