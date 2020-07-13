У некоторых людей может сформироваться неспецифический иммунитет к коронавирусу
Об этом известный педиатр Евгений Комаровский сообщил в видеоролике на своем канале в Youtube, пишет Politeka.
Потому, объяснил врач, есть семьи, где один человек становится инфицированным, а другие остаются совершенно здоровыми.
"Есть понятие неспецифического иммунитета. То есть, это защитные ворота вокруг нашего организма, местный иммунитет. Вирус попадает на защитные оболочки, и там работают определенные защитные силы. Вырабатывается слизь, включающая в себя лизоцим, интерферон и определенные вещества, убивающие эти вирусы на месте, не давая им проникнуть внутрь организма", – рассказал Комаровский.
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По его словам, если неспецифический иммунитет не сработал, то в "бой вступают" специфический иммунитет и антитела.
"Начинают вырабатываться секреторные тела, антитела в слизи. Антитела не универсальные: против коронавируса – свои, против гриппа – свои. К примеру, к ребенку на слизистые коронавирус попал, и он его задавил без выработки специфических антител, своим местным иммунитетом. Поэтому у него ничего не обнаружат", – заверяет врач.
Для профилактики Комаровский советует почаще дышать чистым влажным воздухом, пить больше жидкостей, так как это увлажняет слизистые оболочки.
Кроме этого, доктор рекомендует играть на свежем воздухе в неконтактные игры и почаще прогуливаться в парках.
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