У некоторых людей может сформироваться неспецифический иммунитет к коронавирусу

Об этом известный педиатр Евгений Комаровский сообщил в видеоролике на своем канале в Youtube, пишет Politeka.

Потому, объяснил врач, есть семьи, где один человек становится инфицированным, а другие остаются совершенно здоровыми.

"Есть понятие неспецифического иммунитета. То есть, это защитные ворота вокруг нашего организма, местный иммунитет. Вирус попадает на защитные оболочки, и там работают определенные защитные силы. Вырабатывается слизь, включающая в себя лизоцим, интерферон и определенные вещества, убивающие эти вирусы на месте, не давая им проникнуть внутрь организма", – рассказал Комаровский.

По его словам, если неспецифический иммунитет не сработал, то в "бой вступают" специфический иммунитет и антитела.

"Начинают вырабатываться секреторные тела, антитела в слизи. Антитела не универсальные: против коронавируса – свои, против гриппа – свои. К примеру, к ребенку на слизистые коронавирус попал, и он его задавил без выработки специфических антител, своим местным иммунитетом. Поэтому у него ничего не обнаружат", – заверяет врач.

Для профилактики Комаровский советует почаще дышать чистым влажным воздухом, пить больше жидкостей, так как это увлажняет слизистые оболочки.

Кроме этого, доктор рекомендует играть на свежем воздухе в неконтактные игры и почаще прогуливаться в парках.

Ранее Politeka писала, что Комаровский раскрыл риски заразиться китайским вирусом.

Также Комаровский разнес Кличко за усиление карантина в Киеве.

Кроме того, доктор Комаровский рассказал об истинных масштабах вируса в Украине.