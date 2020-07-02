Можно ли купаться в общественном бассейне в период пандемии

Комаровский рассказал, действительно ли опасны бассейны и где можно купаться в условиях пандемии

Знаменитый врач-педиатр и кандидат медицинских наук Евгений Комаровский пообщался с журналистами телеканала «Украина 24». В ходе эфира мужчина ответил на волнующий многих украинцев вопрос: есть ли угроза подхватить COVID-19 в бассейне и насколько опасно такое купание?

По словам Комаровского, сам процесс плавания не представляет никакой угрозы, так как через воду вирус не передается. Единственное, чего следует бояться посетителям общественных бассейнов, так это мест, где нужно переодеваться. Вернее, того, установлена ли там вентиляция, соблюдается ли другими людьми социальное дистанционирование и так далее.

Если говорить о самой воде в бассейнах, то она абсолютно безопасна. По крайней мере, коронавируса в ней точно быть не может, уверяет доктор. Кроме того, Комаровский подчеркнул, что купание в общественном бассейне «многократно менее рискованно, чем поездка в любой маршрутке или троллейбусе».

Напомним, что ранее Комаровский рассказал об истинных масштабах вируса COVID-19 в Украине. Врач считает, что ежедневно в стране заражаются как минимум 5-7 тысяч человек, но власти умалчивают об этом, называя другие цифры.

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