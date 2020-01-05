Ці напої, на відміну від кави, зроблять ваш ранок не тільки бадьорим, але і здоровим

В цілому немає нічого поганого в тому, щоб випивати чашку кави вранці. Але з ряду причин деякі люди все частіше відмовляються від вживання цього напою.

Ці 4 здорових напої можна вживати вранці в якості альтернативи кави.

1. Зелений чай

Згідно з даними різних досліджень вживання цього виду чаю може допомогти полегшити перебіг алергії, сприяти поліпшенню зору, зниження рівня холестерину і ризику руйнування зубів.

Дієтолог Бріжит Цейтлін (Brigitte Zeitlin) відзначає, що в порівнянні з кавою чай містить менше кофеїну і більше антиоксидантів. Тому, крім користі для здоров’я, людині не потрібно турбуватися про те, що у нього розвинеться звикання до чаю, оскільки при вживанні цього напою не спостерігається таких симптомів відміни кофеїну, як головний біль або порушення сну.

2. Кефір

Якщо людина стикається з такими проблемами, як здуття живота або нерегулярне випорожнення кишечника, цей продукт може стати найкращим вибором. Кефір — це кисломолочний напій, що отримується шляхом заквашування молока за допомогою дієти палички. Прийнято вважати, що його вживання покращує травлення, оскільки він багатий пробіотиками.

3. Вода з лимоном

Якщо життя підсовує людині лимон, його слід використовувати для того, щоб приготувати ідеальний замінник ранкової кави. За словами Отем Бейтс (Autumn Bates), сертифікованого клінічного дієтолога, випитий з ранку цей напій — кращий спосіб поповнити запас води, яку організм втрачає за ніч.

Вона також пояснює, як його приготувати, — необхідно додати сік, по крайней мере, половини лимона в 250-300 мл теплої води. Це гарантує отримання достатньої кількості вітаміну С і поліфенолів, щоб зміцнити імунну систему і поліпшити здоров’я шкіри.

4. Смузі

Незважаючи на те що це відмінний приклад здорового напою, багато в чому користь цього коктейлю залежить від його рецепта. По-перше, слід уникати використання занадто великої кількості фруктів, так як вони можуть підвищити рівень глюкози в крові. Замість цього бажано обмежитися одним фруктом і використовувати більше зелених овочів. Шпинат, зелень буряка, капуста і листова зелень — це всього лише кілька варіантів.

Дієтологи також рекомендують включати в коктейль якісний білок. Це можуть бути йогурт, знежирене молоко або протеїновий порошок. Здорові жири, такі як авокадо, також корисні для забезпечення почуття ситості на початку дня.

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