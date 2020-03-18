Исследователи американского университета определили, что есть привычка, которая может погубить наше зрение

Ученые из университета Толедо провели ряд исследований, в ходе которых выяснили, что долгое «залипание» в экран смартфона может привести к потере зрения или увеличить риски.

Все дело в том, что телефоны могут излучать голубой свет, который пагубно влияет на клетчатку глаза. Этот свет может спровоцировать появление токсичных молекул и может обладать короткой длиной волны, способной повредить сетчатку.

Если каждый день по несколько часов смотреть на экран гаджета, есть все шансы, что ваше зрение начнет снижаться. Этот показатель еще раз подчеркивает, что длительное использование смартфона на протяжении дня влечет пагубные последствия.

«Ни для кого не секрет, что голубой свет экранов ухудшает зрение, повреждая сетчатку глаза. Наши эксперименты объясняют, как это происходит, и мы надеемся, что это поможет врачам замедлить у пациентов макулярную дегенерацию», – отмечают специалисты.

К таким выводам о потере зрения исследователи пришли после того, как были проведены эксперименты. Отметим, что клетки фоторецепторов глаз не восстанавливаются. Поэтому врачи и ученые советуют отказаться от этой привычки, чтобы сохранить зрение.

Напомним, ранее мы сообщали, что инфекция, вызванная выдавливанием прыщей, в худшем случае может привести к летальному исходу.

Факт того, что самостоятельно избавляться от нежелательных акне нельзя, стал общеизвестным. Но есть на лице участок кожи, где выдавливать прыщик особо опасно.

Эта зона – носогубный треугольник, или, как его называют в народе – «треугольник смерти».

Действительно, прыщ, возникший на этом участке лица, выдавливать не то что не рекомендуется, а просто запрещено. Все дело в том, что в этом месте расположены переплетения множества кровеносных сосудов как артериальной, так и венозной сетки. Когда мы самостоятельно избавляемся от гнойничков, высока вероятность повредить кровеносный сосуд и занести инфекцию в кровь. А эта инфекция уже запросто может попасть во все важные органы, в том числе и головной мозг, вызвав в них смертельно опасное заражение.

Напомним, как сохранить молодость и здоровье: лучшие советы.

Как сообщала Politeka, ученые рассказали о положительных последствиях прыщей на лице.

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