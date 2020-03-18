Чтобы ваше первое УЗИ на определение внутриутробного состояния плода не сразило вас новостью о близнецах: наблюдайте за собой с момента, как узнаете, что вы беременны

Признаки, которые говорят о многоплодной беременности, условно можно разделить на две группы: ощущения женщины и медицинские факты.

Нередко случается так, что первая ультразвуковая диагностика не дает точного подтверждения, что ожидается более одного ребенка.

В таком случае есть несколько признаков, благодаря которым это можно определить.

Ранний токсикоз с первых дней отсутствия менструации

Если это вторая беременность, то почувствовать разницу будет несложно. Как правило, симптомы токсикоза при многоплодной беременности достаточно ярко выраженные:

Слабость и постоянная сонливость.

Нервозность, перепады настроения.

Тошнота и рвота не только утром, но и в течении дня.

Повышенная потливость и слюноотделение.

Ярко выраженная вторая полоска на тесте

Известно, что в первые дни задержки менструации тест-полоска демонстрирует беременность одним ребенком слабо выраженной полоской. Если же беременность многоплодная, полоска на тесте будет яркой даже на самых ранних сроках.

Резкое увеличение веса

Если женина, беременная одним ребенком, набирает вес постепенно в течении всей беременности, то при двойне аппетит увеличивается в два раза. Масса тела только за первый триместр, как правило, увеличивается на 5 кг.

Быстрый рост живота

Когда женщина ожидает прибавления сразу двух малышей, ее живот начинает расти ускоренными темпами. Конечно, данный признак можно считать условным, ведь у каждой женщины этот процесс проходит индивидуально, но все же многоплодную беременность может выдавать крупный живот, который появляется уже в первом триместре.

Наследственность

Если в роду будущей мамы или ее супруга были случаи рождения двойни или близнецов, то вероятность многоплодной беременности увеличивается в разы. По правилам генетики, близнецы могут появится на свет только через поколение.

Ранние шевеления

Это объясняется тем, что дети внутри мамы растут довольно быстро и им приходится бороться за каждый миллиметр свободного пространства в утробе. Поэтому женщина с многоплодной беременностью может заметить ранние и сильные шевеления.

Слишком высокий показатель ХГЧ

Анализ крови женщины, беременной двойней, разительно отличаются. Резкий скачек ХГЧ может свидетельствовать о наличии нескольких плодов. К тому же, анализ, как правило, сильно отклонен от нормы для определенного срока.

Высокие показатели гестации

Гестация – период от первого дня последней менструации до момента родов. Как правило, у женщины с многоплодной беременностью результаты врачебных измерений оказываются гораздо выше нормы, потому что матке приходится вмещать два плода одновременно.

Все вышеперечисленные признаки определяются очень индивидуально, поэтому следует помнить, что единственный способ подтвердить или исключить многоплодную беременность – это ультразвуковая диагностика.

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