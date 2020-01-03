Витаминокурение может вызвать непредвиденные проблемы со здоровьем
Сейчас очень часто рекламируют курение так называемых витаминосодержащих смесей, которые имеют поглощаться организмом через легкие.
Звезды Джастин Тимберлейк, Кэти Перри и Джастин Бибер завляють, что курение витамина В12 лучше болезненных инъекций или таблеток с этим витамином.
Эксперты Science Alert заявляют, что польза от такого курения очень сомнительна и нуждаются в проверке и подтверждениях. Исследование о положительном влиянии вейпинга витаминов, на которое компания ссылается, вообще не касается электронных сигарет.
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Пульмонолог Рон Кристалл говорит, что никто не знает, как наш организм поглощает питательные вещества через легкие.
«Ты что-то вкладываешь в свое тело, и как это работает дальше — неизвестно», — говорит он.
Исследования, опубликованные журналом «Thorax», показывают, что пар электронных сигарет может вызвать воспаление и ослабление клеток легких, которые удаляют частички пыли и бактерий. Такое наблюдается у людей с хронической обструктивной болезнью легких.
«Конечно, если сравнивать пар с сигаретным дымом — в последнем канцерогенов, вызывающих рак, гораздо больше. Но и не надо думать, что вейпинг вполне безопасен. Мы должны с осторожностью относиться к элетронным сигаретам», — рассказал профессор Дэвид Тикетт с Бирмингемского университета .
Напомним, появилась вакцина от курения: как работает препарат
Специалисты из Института Скриппса создали вакцину от курения. Препарат способен контролировать синтез некоторых белков и избавить человека от никотиновой зависимости. Об этом сообщает Science Advances.
Микробиологам и химикам удалось синтезировать сыворотку от курения. Она прошла испытания на мышах и результаты показали, что препарат способен вывести весь никотин из организма. При этом ученые утверждают, что не будет никаких побочных эффектов.
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