Витаминокурение может вызвать непредвиденные проблемы со здоровьем

Сейчас очень часто рекламируют курение так называемых витаминосодержащих смесей, которые имеют поглощаться организмом через легкие.

Звезды Джастин Тимберлейк, Кэти Перри и Джастин Бибер завляють, что курение витамина В12 лучше болезненных инъекций или таблеток с этим витамином.

Эксперты Science Alert заявляют, что польза от такого курения очень сомнительна и нуждаются в проверке и подтверждениях. Исследование о положительном влиянии вейпинга витаминов, на которое компания ссылается, вообще не касается электронных сигарет.

Пульмонолог Рон Кристалл говорит, что никто не знает, как наш организм поглощает питательные вещества через легкие.

«Ты что-то вкладываешь в свое тело, и как это работает дальше — неизвестно», — говорит он.

Исследования, опубликованные журналом «Thorax», показывают, что пар электронных сигарет может вызвать воспаление и ослабление клеток легких, которые удаляют частички пыли и бактерий. Такое наблюдается у людей с хронической обструктивной болезнью легких.

«Конечно, если сравнивать пар с сигаретным дымом — в последнем канцерогенов, вызывающих рак, гораздо больше. Но и не надо думать, что вейпинг вполне безопасен. Мы должны с осторожностью относиться к элетронным сигаретам», — рассказал профессор Дэвид Тикетт с Бирмингемского университета .

Напомним, появилась вакцина от курения: как работает препарат

Специалисты из Института Скриппса создали вакцину от курения. Препарат способен контролировать синтез некоторых белков и избавить человека от никотиновой зависимости. Об этом сообщает Science Advances.

Микробиологам и химикам удалось синтезировать сыворотку от курения. Она прошла испытания на мышах и результаты показали, что препарат способен вывести весь никотин из организма. При этом ученые утверждают, что не будет никаких побочных эффектов.

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