Ломкие, слабые волосы — распространенная проблема. Почему она появляется и как ее устранить, рассказал врач

Популярный врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал, что влияет на ломкость и выпадение волос, а также сообщил, как этого избежать. Об этом Комаровский написал в Instagram.

«Выпадение волос у ребенка вызывает сильное беспокойство у матери. В свою очередь, для женщины проблема выпадения волос стоит также остро, так как пышные и сияющие локоны являются признаком здоровья и красоты, а их сильное выпадение, как правило, вызывает состояние паники и желание немедленно решить проблему», — пишет доктор.

Отмечается, что выпадение волос — довольно распространенная проблема, которая может быть вызвана различными причинами, одной из основных, по словам врача, является неправильный выбор средств по уходу за волосами. Очень часто для волос, в том числе для детских, используется слишком мощный шампунь с большим содержанием вредных компонентов в составе.

«Вредные химические вещества содержатся в большинстве шампуней как для взрослых, так и для детей, а также различных бальзамах, масках для ухода за волосами и кожей головы. Такие вещества в косметике пагубно влияют на состояние волос, ослабляя луковицы, разрушая структуру волоса, вследствие чего выпадение усиливается», — утверждает Комаровский.

Доктор посоветовал выбирать шампуни без агрессивных химических компонентов, таких как содиум лаурил/лаурет сульфатов (SLS, SLES), парабенов, силиконов. Также детские шампуни не должны содержать сильных парфюмерных отдушек и красителей.

Напомним, ученые рассказали о вреде частого мытья головы.

Ученые из Колумбийского Университета рассказали, сколько раз в неделю людям необходимо мыть волосы. Как утверждают американские исследователи, частое мытье волос способствует их загрязнению. Поэтому они советуют проводить процедуру один-два раза в неделю. Это идеальное количество дней для мытья головы, если у вас нет проблем с генетикой и отсутствуют гормональные сбои.

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