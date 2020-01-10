Рождение здорового ребенка зависит не только от женщины

Десятилетиями женщинам говорили, что они подвергают здоровье своих будущих детей риска, если прежде всего занимаются карьерой, а семью откладывают на потом.

Но новое исследование показывает: мужчины также несут ответственность.

Мужчины должны создавать семью до 35 лет, чтобы их дети не имели врожденные пороки и не родились преждевременно.

В исследовании, в ходе которого ученые изучали здоровье 40 миллионов детей из разных стран, выяснилось, что риск осложнений рождения начинает расти, когда папам около 35 лет, и резко возрастает с 45 лет.

Это происходит потому, что с каждым годом у мужчин происходит две новые мутации в ДНК их сперматозоидов, объясняет профессор Школы медицины Стэнфордского университета Майкл Айзенберг.

Ученые сравнили здоровье новорожденных детей в папин возрасте 25-34 лет и в папин 35-44 лет и выяснили, что дети второй группы родителей имели примерно на 5% больше рисков родиться преждевременно или с низким весом.

Более того, у детей мужчин в возрасте 45 лет и старше на 14% выше риск при рождении оказываться в отделении интенсивной терапии, на 14% — родиться недоношенными, на 18% — иметь нападения и 14% — низкий вес.

Если отец 50 и более, вероятность того, что их ребенок будет нуждаться в искусственной вентиляции легких при рождении возрастает на 10%, а того, что ей потребуется интенсивная терапия — на 28%.

Более того, «между существенным возрастом отца и шансом, что у матери разовьется диабет во время беременности, связь», говорит Айзенберг.

У мужчин 45 лет и старше партнерши на 28% чаще имеют сахарный диабет по сравнению с мужчинами в возрасте 25-34 лет.

Профессор говорит, что биологические механизмы на этом этапе непонятные, но подозревает, что роль играет плацента матери.

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