Ученые рассказали о смертельной опасности популярной диеты

Рацион питания, при котором наблюдаются резкие скачки веса, значительно увеличивает вероятность развития инфаркта и инсульта и, как следствие, преждевременной смерти.

К такому выводу пришли специалисты из Католического университета Южной Кореи.

В ходе исследования специалисты изучили данные 6,7 млн. здоровых жителей страны. Ни у кого из них на начальном этапе не было ни диабета, ни гипертонии, ни инфаркта в анамнезе.

В течении семи лет — с 2005 по 2012 год — ученые, как минимум, трижды оценивали их вес, уровень сахара в крови, артериальное давление и показатели холестерина.

Через 5,5 лет с момента начала исследования 55 тысяч участников проекта скончались. 22,5 тысячи из них за это время получили инсульт и 21,5 тысячи – инфаркт.

Выяснилось, что что вероятность умереть раньше времени была на 127% выше у тех, чьи вес, артериальное давление, показатели холестерина и глюкозы колебались сильнее всего. В среднем, риск развития инфаркта у них повышался на 43%, а инсульта – на 41%.

И чем чаще наблюдались значительные колебания веса, характерные для диет йо-йо, и других показателей, тем выше была угроза для здоровья. Как отмечают специалисты, диеты йо-йо связаны с уменьшением мышечной массы и увеличением доли висцерального жира вокруг внутренних органов, что повышает риски развития болезней сердца и сосудов, а также диабета 2 типа. Из-за скачков веса также может развиться жировой гепатоз печени, что может привести к печеночной недостаточности.

Напомним про семь главных ошибок на диете, которые мешают похудеть

Как сообщала Politeka, сок лимона и петрушки помогает похудеть — ученые

Также Politeka писала про синий цвет и яблоки: шесть безумных лайфхаков для тех, кто хочет похудеть